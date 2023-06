Nonostante le dichiarazioni ufficiali dell'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, che ha confermato Massimiliano Allegri come allenatore per la stagione 2023-2024, continuano ad emergere diverse indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni che mettono in dubbio la sua presenza sulla panchina della squadra bianconera.

Voci alimentate anche dalle parole di Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue attentamente le vicende del club.

Secondo Della Valle, "Allegri al momento sembra rimanere, ma non posso dare il 100% di certezza perché ancora può succedere qualsiasi cosa.

I rapporti con la società non sono buoni e potrebbero deteriorarsi ulteriormente da un momento all'altro".

Il rapporto professionale fra Allegri e la società bianconera non sarebbe ideale

A sostenere le dichiarazioni di Fabiana Della Valle è stato anche il giornalista sportivo Riccardo Meloni, che in un recente post sui social ha scritto: "Le notizie sulla possibile separazione da Allegri hanno anche un'origine interna alla Juventus. Non tutti in società sono convinti che proseguire con Max sia la strada giusta da intraprendere". A tutto questo bisogna aggiungere anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha lanciato un'indiscrezione di mercato in merito ad una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri dalla stagione 2023-2024.

Intanto a giorni potrebbe arrivare un'importante ufficializzazione, quella di Cristiano Giuntoli. Il dirigente dovrebbe rescindere il contratto con il Napoli e diventare il nuovo responsabile dell'area sportiva della società bianconera.

L'ex Sassuolo Magnanelli nuovo membro dello staff tecnico di Allegri

A smentire indirettamente il possibile addio di Massimiliano Allegri è la notizia di recente diffusa da goal.com.

Francesco Magnanelli, ex centrocampista del Sassuolo, ha infatti accettato l'offerta della Juventus entrando a far parte del team di collaboratori di Massimiliano Allegri.

Dopo 520 presenze e 17 anni al servizio del Sassuolo, Francesco Magnanelli ha detto sì alla Juventus.

Magnanelli, che ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2021/2022 con tanto di ritiro della maglia numero 4 da parte della società emiliana, entrerà così a far parte dello staff di Massimiliano Allegri che lo aveva allenato durante la sua esperienza al timone del Sassuolo nel 2007/2008, in Serie C.

A Torino, Magnanelli ricoprirà il ruolo di collaboratore tattico di Max e prenderà il posto di Paolo Bianco, che è diventato il nuovo allenatore del Modena in Serie B.