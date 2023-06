La proposta è sul tavolo da qualche settimana, ora è arrivato il momento di scegliere. La Juventus e Adrien Rabiot, affiancato da mamma Veronique, potrebbero continuare insieme. La situazione è in evoluzione, si parte dal fatto che il 30 giugno il contratto tra il transalpino e la società torinese scade e quindi, in caso di mancato accordo il centrocampista sarebbe libero di firmare con qualsiasi società. Un rischio enorme, perché la stagione appena conclusa è stata la migliore per rendimento delle quattro passate e Torino e lale squadre di Premier League, che già avevano inseguito il giocatore prima che arrivasse in bianconero, hanno i mezzi per convincere tutti a trasferirsi Oltremanica.

Rabiot può rinnovare con la Juventus

Secondo gli ultimi rumors non sarà così, perché da casa Juve filtra ottimismo per la permanenza di Rabiot, che Allegri vorrebbe avere in ritiro alla Continassa fin dal 10 giugno, insieme al nuovo acquisto Timothy Weah per cui mancherebbe solo l'ufficialità. Il tecnico ritiene il centrocampista una pedina fondamentale per la prossima formazione bianconera, è riuscito a farlo crescere sotto alcuni aspetti chiave come la rifinitura, l'inserimento e i gol, non è un caso che nell'ultima stagione il centrocampista abbia messo a referto 8 reti e 4 assist.

La Juventus sarebbe pronta a fare uno sforzo economico importante per Rabiot, l'offerta di rinnovo sarebbe infatti uguale alla voce stipendio: 7 milioni all'anno a cui aggiungere alcuni bonus.

In un momento di taglio di costi, dovuto soprattutto alla non partecipazione alla prossima Champions League, è una mossa che rivela quanto il francese sia diventato importante per la squadra. La risposta di Rabiot è attesa nei prossimi giorni, la speranza della Vecchia Signora sarebbe quella di chiudere entro il fine settimana.

Le altre mosse a centrocampo

Rabiot molto probabilmente non basterà per avere un centrocampo all'altezza degli obiettivi della Juventus. Così Manna e tutta la dirigenza stanno cercando quei profili che possano far fare il salto di qualità al settore nevralgico del campo e che diventerebbero ancora più importanti nel remoto caso in cui Rabiot dovesse declinare l'offerta.

I nomi al momento sono due: Milinkovic-Savic, con la Lazio che chiede 40 milioni ma si siede al tavolo anche per eventuali contropartite, Rovella ad esempio, e Thomas Partey. Il giocatore dell'Arsenal sarebbe tornato nel mirino dei bianconeri, dovrebbe lasciare i gunners per dissidi con Arteta ma il club londinese non fa sconti: vorrebbe 40 milioni e cova la speranza che possa arrivare una ricca offerta dall'Arabia Saudita, diventata il jolly di questo mercato per chi deve cedere giocatori.