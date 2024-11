L’infortunio di Gleison Bremer ha lasciato un problema significativo nella difesa della Juventus, come dimostrano anche le recenti prestazioni della squadra bianconera. Proprio per questo la società bianconera sta lavorando al sostituto nel mercato di gennaio. Fra le idee di mercato portate avanti dal Football Director Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quella che porterebbe al ritorno in bianconero di Radu Dragusin, trasferitosi nel Calciomercato invernale del 2024 al Tottenham dopo l'esperienza al Genoa.

Proprio la società inglese, nell'eventualità di una cessione di Dragusin, lo sostituirebbe con il giocatore dell'Inter Yann Bisseck.

La stagione fin qui disputata da Radu Dragusin al Tottenham

Il difensore rumeno Radu Dragusin è stato ceduto nel luglio 2023 al Genoa per poco più di 9 milioni di euro, per poi approdare al Tottenham sei mesi dopo con una trattativa che ha fruttato alla società ligure 25 milioni di euro più bonus. Tuttavia, la stagione dell’ex juventino con gli inglesi non è stata al momento ideale: finora ha disputato solo 7 presenze tra Premier League e coppe, per un totale di 466 minuti di gioco. Considerata la situazione, un ritorno in Serie A, dove potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista, potrebbe rivelarsi allettante per Dragusin.

La Juventus e l’ipotesi Dragusin: un’idea che fa tremare l’Inter

Secondo le indiscrezioni di mercato, per il momento Dragusin difficilmente lascerà il Tottenham a stagione in corso ma molto dipenderà dai prossimi due mesi.

Se il minutaggio non dovesse incrementare, la partenza diventerebbe molto probabile. Con un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, il difensore rumeno rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare la Juventus nel breve termine. Fra l'altro il Tottenham avrebbe già individuato il sostituto, parliamo del centrale difensivo dell'Inter Yann Bisseck.

Il 24enne tedesco in questa stagione è stato impiegato da Simone Inzaghi, anche se non tutte da titolare. Fino ad adesso ha giocato 7 match nel campionato italiano e 3 match in Champions League. Arrivato all'Inter dall'Aarhus nel calciomercato estivo del 2023 per circa 7 milioni di euro, la sua valutazione di mercato è incrementato molto nell'ultima stagione a tal punto che l'Inter lo lascerebbe partire per non meno di 25 milioni di euro.

Il giocatore Bisseck vicino al rinnovo con l'Inter

L’Inter è in trattativa per prolungare il contratto del difensore tedesco Yann Bisseck fino al 2029. Arrivato dall’Aarhus la scorsa estate, Bisseck ha rapidamente guadagnato la fiducia dell’ambiente nerazzurro, e il club di Milano ha deciso di puntare su di lui per il futuro.

Secondo Sky Sport Germania, l’intesa tra l’Inter e il giocatore è praticamente definita: restano solo alcuni dettagli da limare prima della firma ufficiale. Lo stesso giocatore nel post Inter-Arsenal ha confermato la trattativa sul prolungamento di contratto.