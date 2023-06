L’Inter studia le prima mosse di mercato per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero finiti nel mirino dei nerazzurri Nicolò Zaniolo del Galatasaray, Otavio del Porto e Piotr Zielinski del Napoli.

In uscita potrebbero registrarsi le partenze di Edin Dzeko, Joaquin Correa e Robin Gosens: il primo va in scadenza di contratto sarebbe seguito dal Fenerbahce, club turco che sarebbe alla ricerca anche dell'attaccante argentino, mentre il tedesco interesserebbe molto in Germania all’Union Berlino.

Inter: le idee Zielinski, Zaniolo e Otavio

La società nerazzurra avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 30 milioni di euro. Non è escluso però che i nerazzurri possano decidere di ingaggiarlo nella prossima stagione, magari a parametro zero, raggiungendo anzitempo un accordo col giocatore nel prossimo inverno, per poi averlo a Milano dal luglio successivo.

L'idea delle ultime ore in casa nerazzurra sarebbe intanto Nicolò Zaniolo, che potrebbe quindi ritornare nella squadra in cui è cresciuto. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro, ma sarebbe possibile un prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray: sulle sue tracce ci sarebbero anche il Milan e la Juventus.

I dirigenti meneghini potrebbero pensare anche ad Otavio del Porto, il quale sarebbe in uscita e il suo agente sarebbe in Italia per proporlo anche al Napoli. Si tratta di un giocatore in grado di agire da mezzala o da esterno.

Gosens potrebbe far ritorno in Germania, Dzeko e Correa piacciono in Turchia

Intanto Robin Gosens sarebbe finito nel mirino dell'Union Berlino, squadra tedesca che giocherà la prossima Champions League e che avrebbe bisogno di un profilo esperto come quello dell'ex Atalanta.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro, ma l'Union potrebbe arrivare al massimo fino a 20 milioni. In caso di cessione di Gosens, i nerazzurri dovrebbero puntare su un altro profilo per rinforzare la fascia sinistra, piacerebbe Carlos Augusto del Monza che potrebbe dunque far reparto con Federico Dimarco.

Intanto il club turco del Fenerbahce seguirebbe in casa nerazzurra sia Dzeko come possibile colpo a parametro zero, sia l'argentino Correa per il quale potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto.