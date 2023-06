L'Inter è ormai proiettata sul Calciomercato della prossima stagione. In entrata piacerebbe Sergej Milinkovic Savic che potrebbe lasciare la Lazio, avendo il contratto in scadenza nel 2024. In uscita dalla Pinetina potrebbero esserci invece Joaquin Correa e Nicolò Barella. Il primo sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, che seguirebbe già anche Edin Dzeko, mentre il centrocampista sardo sarebbe finito nel mirino del Newcastle, che avrebbe intenzione di mettere a segno un colpo di qualità dopo aver centrato la qualificazione alla Champions League.

Il centrocampista serbo e l'Inter sempre più vicini

Sergej Milinkovic-Savic piacerebbe molto all'Inter. Simone Inzaghi lo avrebbe richiesto in vista dell'addio di Roberto Gagliardini, che non rinnoverà il contratto in scadenza. La valutazione del serbo sarebbe di circa 30 milioni di euro e il suo agente, Kezman, ha confermato che il calciatore potrebbe cambiare aria a fine stagione per intraprendere una nuova avventura.

Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, ma il serbo preferirebbe un club che possa garantirgli di giocare in Champions League.

Barella e Correa potrebbero finanziare il mercato estivo

L'Inter potrebbe valutare delle offerte in arrivo per Joaquin Correa, che sarebbe finito nelle mire del Fenerbahce, che sta già provando a convincere Dzeko (in scadenza di contratto a fine mese).

La valutazione dell'argentino sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma la pista turca non lo convincerebbe più di tanto. L'ex Sampdoria preferirebbe infatti un club inglese o spagnolo per continuare a giocare ad alti livelli. Il possibile sostituto di Correa in nerazzurro potrebbe essere Folarin Balogun, in forza al Reims quest'anno ma di proprietà dell'Arsenal.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Il Newcastle intanto potrebbe fare sul serio per avere Nicolò Barella. Il centrocampista sardo potrebbe essere il colpo dei Magpies dopo l'accesso alla Champions League. La società bianconera di Premier League potrebbe mettere sul piatto un'offerta di circa 60 milioni di euro.

La cifra sarebbe allettante, ma il giocatore avrebbe fatto intendere di voler rimanere al Milano perché sa di essere centrale nel progetto di Simone Inzaghi.

Intanto a centrocampo, ma in entrata, nelle idee di Marotta e Ausilio ci sarebbe il nome di Davide Frattesi del Sassuolo, elemento seguito anche da Roma e Juventus.