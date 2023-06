L'Inter studia i profili che potrebbero potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero stati dei contatti per Kalidou Koulibaly del Chelsea e Sergej Milinkovic Savic della Lazio. I due calciatori potrebbero essere gli obiettivi per sostituire i partenti a parametro zero Milan Skriniar e Roberto Gagliardini.

Possibile restyling anche per quanto concerne le corsie esterne, dove Denzel Dumfries sarebbe in uscita. Al suo posto potrebbe arrivare nuovamente Achraf Hakimi dal Psg, che avrebbe già dato il consenso per il ritorno alla Pinetina, anche se potrebbe essere una trattativa piuttosto onerosa.

In attacco, invece, Gianluca Scamacca e Marcus Thuram potrebbero sostituire i partenti Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il bosniaco avrebbe un'offerta dal Fenerbahce, mentre l'ex Sampdoria interesserebbe in Premier League.

Nuovi possibile affari con il Chelsea

Kalidou Koulibaly sarebbe il nome più gettonato per potenziare la difesa nerazzurra: l'Inter potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto al Chelsea ma il giocatore dovrebbe rinunciare a parte dell'oneroso stipendio che percepisce attualmente. In alternativa interesserebbe Trevoh Chalobah, sempre dei londinesi.

Con i Blues i nerazzurri potrebbero parlare del rinnovo del prestito di Romelu Lukaku che avrebbe fatto intendere di voler rimanere alla Pinetina, quindi dopo la scadenza del prestito potrebbe partire una nuova trattativa in tal senso.

Il belga avrebbe comunque corteggiatori anche in Arabia Saudita.

Il club inglese, inoltre, sarebbe da tempo interessato ad Andrè Onana, che potrebbe partire con offerte solo sopra ai 60 milioni di euro.

Un “sergente” per Inzaghi

Marotta e Ausilio potrebbero aprire una trattativa con la Lazio per il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non dovrebbe prolungare la permanenza a Formello.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe proporre delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo come Fabbian, Esposito o Gosens.

Restyling in attacco

Per quanto riguarda l'attacco, interesserebbero Marcus Thuram che non rinnoverà il rapporto con il Borussia Mönchengladbach e Gianluca Scamacca del West Ham: quest'ultimo piace anche alla Roma.

La nuova possibile formazione dell’Inter 2023-2024, schierata con un:3-5-2, potrebbe essere formata da: Onana; Koulibaly, De Vrij (Acerbi), Bastoni; Dimarco, Calhanoglu, Brozovic, Milinkovic-Savic, Hakimi; Lukaku (Thuram), Lautaro Martinez (Scamacca).