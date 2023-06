Nelle ultime settimane la Juventus ha deciso di rinnovare i quadri dirigenziali inserendo via via varie posizioni: il restyling ha coinvolto anche la figura del direttore sportivo, con la promozione di Giovanni Manna dalla Next Gen.

Il club vorrebbe comunque affiancargli un ds più esperto per guidare la ricostruzione e il nome più gettonato rimane sempre quello di Cristiano Giuntoli del Napoli; stando alle ultime news riportate al riguardo dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, pare che Aurelio De Laurentiis si sia convinto a liberare il dirigente da ogni vincolo contrattuale che lo lega ancora agli azzurri fino al giugno 2024, dopo i primi no di De Laurentiis delle ultime settimane.

Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi l'incontro risolutivo: adesso che il Napoli ha trovato un nuovo tecnico il presidente azzurro ha infatti più tempo a disposizione per risolvere altre questioni. Prima fra tutte proprio la querelle legata a Giuntoli: "È apparso molto più morbido il presidente del Napoli sul dare l'ok a Giuntoli per poter poi andare a fare il direttore sportivo della Juventus. Stiamo registrando segnali di disgelo" ha dichiarato al riguardo proprio Di Marzio. Adesso non resterà che attendere i prossimi giorni per capire se davvero De Laurentiis libererà Giuntoli.

Manna verso il rinnovo

In attesa di avere notizie su Cristiano Giuntoli, la Juventus si sta muovendo sul mercato per risolvere alcune questioni urgenti.

Per questo motivo, i bianconeri hanno promosso Giovanni Manna che si sta occupando in modo particolare del capitolo cessioni. In questa ottica va letto l'affare che ha condotto Dejan Kulusevski definitivamente al Tottenham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro netti. A stretto giro bisognerà invece sbrogliare il capitolo esuberi, con Zakaria, Arthur e Mckennie che andranno collocati sul mercato non essendo parte del progetto sportivo targato Massimiliano Allegri, e dopo pensare ai rinnovi, con la questione legata alla permanenza di Adrien Rabiot che continua a tenere a banco.

Il dirigente classe 88 dovrebbe ad ogni modo restare alla Juventus anche in caso di arrivo di Cristiano Giuntoli, i due dovrebbero infatti lavorare a stretto contatto. Il club bianconero avrebbe grande fiducia nel dirigente ex responsabile della Next Gen, tant'è che il club gli avrebbe proposto un rinnovo fino al 2025. Al suo posto, alla guida della seconda squadra, dovrebbe arrivare Claudio Chiellini, il fratello di Giorgio.