La Juventus, in questi mesi, avrebbe deciso di puntare su Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Adesso, però, si sta aspettando che il dirigente toscano possa liberarsi dal Napoli. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe già rinunciato ai bonus e ad alcuni stipendi per avere il via libera di Aurelio De Laurentiis. Ma per ora, il patron del Napoli avrebbe detto un primo no al suo attuale dirigente. Infatti, De Laurentiis vorrebbe ricevere una telefonata da parte della Juventus per parlare proprio di Giuntoli.

Ma la società bianconera avrebbe paura che il presidente del Napoli possa fare una richiesta economica. La Juventus, però, non avrebbe intenzione di dare nessun indennizzo e per questo motivo nessuno ha ancora chiamato ADL. Perciò non è da escludere che il dirigente possa approdare a Torino nel 2024 quando gli scadrà il contatto con il Napoli.

La Juventus aspetta Giuntoli

La Juventus è in attesa di accogliere Cristiano Giuntoli ma per ora il Napoli farebbe muro. In attesa di sapere se il ds riuscirá a liberarsi per poter già fare mercato per i bianconeri in questa estate, la società piemontese non può lasciare vacante il ruolo di ds. Per questo motivo, la Juventus dovrebbe promuovere Giovanni Manna ad interim.

Il dirigente della Next Gen resterà in carica fino a quando arriverà Giuntoli. L'approdo a Torino del dirigente toscano non è in discussione e le parti avrebbero raggiunto un accordo per un quinquennale a 1,5 milioni di euro di stipendio. Nel frattempo Manna dovrà gestire alcune situazioni nell'immediato. Le prime questioni da risolvere sono legate ad alcuni rinnovi di contratto.

In particolare si starebbe lavorando per arrivare ad un prolungamento di contratto con Adrien Rabiot e Juan Cuadrado.

Da definire la questione Milik

Un'altra delle situazioni di cui si dovrà occupare Giovanni Manna riguarda Arek Milik. La Juventus ha un'opzione di riscatto per il polacco che scade il 10 luglio. I bianconeri, per il momento, non avrebbero ancora preso una decisione definitiva.

I rapporti con il Marsiglia sarebbero ottimi e si proverà a cercare una soluzione. In ogni caso Milik sarebbe già finito nel mirino di altri club e su di lui ci sarebbe l'interesse della Lazio. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. In casa Juventus andrà monitorata la pista Dusan Vlahovic. I bianconeri di fronte ad 80 milioni potrebbero decidere di sacrificare DV9. Sul bomber serbo ci sarebbe l'interesse del Bayern Monaco e di alcuni club di Premier League. In ogni caso la Juventus lo cederà solo se qualche squadra soddisferà le sue richieste economiche e il club non sembra nemmeno intenzionato a prendere in considerazione contropartite tecniche come avrebbero provato ad inserire Chelsea e Atletico Madrid.