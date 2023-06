Il mercato estivo della Juventus è pronto a entrare nel vivo nei prossimi giorni, dopo che si sarà chiusa la stagione e una volta che sarà stato deciso anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Secondo le ultime indiscrezioni gli unici sicuri restare fra i giocatori sono sette: Danilo, Bonucci, Bremer, Gatti, Fagioli, Miretti e Locatelli. Per gli altri calciatori in rosa, la società sarebbe aperta alle eventuali offerte. La Juve punta a costruire una squadra giovane e sostenibile dal punto di vista economico, per avviare un nuovo ciclo.

Possibili le cessioni di Vlahovic e Szczesny

Pochi calciatori sono certi di far parte della squadra il prossimo anno e anche Vlahovic e Szczesny non avrebbero la permanenza garantita.

Se un club interessato soddisferà le richieste economiche, i bianconeri potrebbero valutarle. Il centravanti serbo Vlahovic avrebbe diversi estimatori e potrebbe lasciare la squadra con un'offerta di 80 milioni di euro. A proposito del portiere Szczesny di recente è avvenuto il rinnovo automatico del suo contratto fino a giugno 2025. Un prolungamento contrattuale che però non significa necessariamente una permanenza del portiere, che potrebbe partire in caso di un' offerta di circa 20 milioni di euro. Al suo posto la Juventus potrebbe eventualmente decidere di acquistare Marco Carnesecchi, in questa stagione in prestito alla Cremonese ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta e valutato circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juve

Inoltre, per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, sembra improbabile il prolungamento di Angel Di Maria. Per quanto riguarda Leandro Paredes, invece, è destinato a tornare al Psg per fine prestito.

In entrata la società bianconera dovrà cercare di rinforzare la rosa anche nel settore difensivo.

A tal riguardo potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra e uno per la destra, oltre a un centrale. Fra i nomi accostati alla società bianconera ci sono Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, entrambi valutati circa 20 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere Emil Holm, svedese dello Spezia.

La Juventus dovrà lavorare anche alle cessioni dei giocatori che ritorneranno dai prestiti in altre società, come Arthur Melo, McKennie e Zakaria, l'unico che potrebbe essere riscattato è Dejan Kulusevski, che Tottenham potrebbe acquistare per circa 30 milioni di euro.