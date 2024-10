Nelle scorse ore il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha dedicato un editoriale video su Calciomercato.com dove ha espresso la sua valutazione riguardo alla prestazione della Juventus dopo il pareggio contro il Parma.

Le dichiarazioni di Sabatini dopo Juventus-Parma

"La Juve pareggia ancora. Quindi non vince e - assolutamente - non convince", ha detto Sabatini, evidenziando come il distacco dalla vetta della classifica stia aumentando. Con il Napoli ora a +7 e l'Inter a +3, l'Atalanta ha anche superato i bianconeri, conquistando il terzo posto.

Sabatini ha sollevato interrogativi sulle scelte tattiche di Thiago Motta, in particolare l'esclusione di Kalulu e Yildiz dalle formazioni titolari. "Esclamazione quando nelle formazioni ufficiali Kalulu e Yildiz partono dalla panchina: ''Ma questo è matto!'', ha commentato, per poi chiarire: "No, semplicemente questo è Motta!''.

L'assenza di Yildiz ha penalizzato la Juve

Secondo il giornalista sportivo la mancanza di Yildiz ha limitato la capacità della Juventus di creare occasioni, mentre l’assenza di Kalulu ha indebolito la solidità della difesa bianconera. "Complimenti al Parma che ha giocato con una fluidità sconosciuta alla Juventus", ha concluso Sabatini, sottolineando la superiorità del team emiliano nella partita.

Entrato nel secondo tempo il turco ha sicuramente creato diverse azioni interessanti anche se non è arrivato il gol della vittoria. C'è da dire però che la scelta iniziale di Weah sulla fascia sinistra ha ripagato considerando il gol del 2 a 2 realizzato dall'americano. Rimangono evidentemente le problematiche difensive, con Danilo che è stato probabilmente il peggiore in campo della Juventus.

Le problematiche difensive della Juventus

La Juventus di Thiago Motta ha mostrato evidenti problemi difensivi nel match contro il Parma, valido per la decima giornata di Serie A 2024/25, disputato all’Allianz Stadium. La partita ha messo in luce le difficoltà che i bianconeri stanno attraversando in questo aspetto del gioco.

Fino al 7' della partita contro il Lipsia, con Bremer in campo, la Juventus aveva subito solo un gol in sette incontri. Tuttavia, la situazione è cambiata dopo l'infortunio del difensore brasiliano: senza di lui, la squadra ha incassato ben dieci gol in sole sei partite. Questo drastico cambiamento evidenzia non solo l'importanza di Bremer per la solidità difensiva della Juve, ma anche le problematiche che il tecnico deve affrontare nel tentativo di trovare un equilibrio e una maggiore stabilità in fase difensiva.

Situazione che potrebbe portare a gennaio ad intervenire nel mercato. La Juventus osserva diversi profili e in Serie A ha mostrato interesse per Sam Beukema del Bologna e Ardian Ismajli dell'Empoli, con quest’ultimo che potrebbe rivelarsi un’opportunità vantaggiosa grazie al contratto in scadenza a giugno.