Ci sono importanti novità provenienti dalla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti la società bianconera potrebbe provare a convincere Adrien Rabiot a rimanere almeno un'altra stagione a Torino.

Rabiot potrebbe prolungare il contratto con la Juventus per un'altra stagione

Come dichiarato da Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe presentare un'offerta estrema agli agenti sportivi del giocatore, garantendo un nuovo contratto allo stesso ingaggio che Rabiot guadagna alla Juventus per evitare che il calciatore possa lasciare il club a parametro zero.

Sfruttando il Decreto Crescita, la Juventus sarebbe infatti in grado di pagare al netto quello che il calciatore francese ha guadagnato negli ultimi anni. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri e può essere sfruttata per cinque stagioni dall'arrivo del calciatore in Italia. I bianconeri avrebbero dunque proposto i 7 milioni netti percepiti fin qui dal francese.

Se Rabiot dovesse lasciare la Juventus potrebbe arrivare Frattesi

Nel caso in cui questa offerta non dovesse avere successo, la prima alternativa sarebbe rappresentata da Davide Frattesi, da tempo seguito dalla Juventus. Tuttavia, per arrivare al centrocampista del Sassuolo, sarebbero necessari almeno 35 milioni di euro.

La Juventus starebbe cercando dunque di confermare Rabiot, ma è pronta ad esplorare altre opzioni nel caso in cui il suo rinnovo contrattuale non andasse a buon fine.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà poi lavorare alla sostituzione di Angel Di Maria e Leandro Paredes. Al posto del primo si starebbe valutando Riccardo Orsolini, già di proprietà della Juventus senza mai giocare però in bianconero.

Orsolini è stato prima ceduto all'Atalanta per poi essere girato al Bologna dove oramai da diverse stagioni è un titolare nella squadra emiliana. E' in scadenza di contratto a giugno 2024 e con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe approdare a Torino.

Per quanto riguarda invece il sostituto di Leandro Paredes, la società bianconera potrebbe confermare per la stagione 2023-2024 Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza.

Da valutare poi i rinforzi per la difesa, in particolar modo per le fasce difensive. A tal riguardo per quella sinistra piacciono Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell'Empoli. Come terzino destro invece potrebbe arrivare Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.