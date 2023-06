La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo rinforzo per la difesa della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello del difensore spagnolo Cesar Azpilicueta del Chelsea.

La nuova idea dei nerazzurri per la difesa: Cesar Azpilicueta

Il difensore spagnolo è attualmente sotto contratto con il Chelsea: la dirigenza dei Blues però non sembrerebbe soddisfatta del rendimento del difensore e starebbe cercando dei sostituti sul prossimo mercato estivo.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi un acquisto nel suo ruolo, probabilmente potrebbe essere lo stesso difensore spagnolo a chiedere una rescissione del suo contratto con il Chelsea, che attualmente scadrebbe nel giugno 2024.

Se il difensore dovesse liberarsi a parametro zero nella prossima estate, la dirigenza nerazzurra potrebbe approfittarne per provare ad ingaggiare il difensore per la prossima stagione.

Il tutto potrebbe dunque definirsi meglio fra qualche settimana, con l'inizio ufficiale del mercato estivo.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando per puntellare la difesa del futuro e soprattutto cercare di chiarire le posizioni dei giocatori attualmente nella rosa nerazzurra.

La società starebbe lavorando da diversi mesi con gli agenti di Alessandro Bastoni per arrivare ad un rinnovo del suo contratto che altrimenti andrebbe in scadenza nel giugno 2024; le posizioni sembrano vicine e ci sarebbe ottimismo per un rinnovo a breve.

La dirigenza dell'Inter starebbe provando a chiudere l'accordo con la Lazio per un rinnovo per un'altra stagione del prestito di Francesco Acerbi: dal canto suo il club biancoceleste preferirebbe una riscossione del cartellino del difensore da parte dei nerazzurri per circa 4 milioni di euro, come pattuito nella scorsa estate al momento del prestito del difensore italiano.

Nel prossimo giugno andrà in scadenza il contratto di Stefan De Vrij: secondo le ultime fonti provenienti da Appiano Gentile, la dirigenza nerazzurra sarebbe vicina ad un accordo con gli agenti del calciatore per un rinnovo di altre due stagioni.

Difficilmente invece arriverà il rinnovo di Danilo D'Ambrosio, anche lui in scadenza di contratto nel prossimo giugno; sul difensore ci sarebbe l'interesse del Bologna per un ingaggio a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

Negli scorsi mesi invece è arrivato il rinnovo fino al 2026 di Matteo Darmian, grande protagonista della stagione dei nerazzurri soprattutto in Champions League.