Secondo quanto riportato dalla Bild, Adrien Rabiot sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Dopo essere stato avvicinato ad altre squadre come il Paris Saint Germain e il Chelsea, il centrocampista francese sarebbe ora tra i giocatori seguiti attentamente dai dirigenti bavaresi, che cercano un profilo importante per rafforzare un settore che ha faticato a mantenere continuità di rendimento nella stagione in corso. Rabiot, molto apprezzato da Tuchel, rientra in una lista che comprende anche Kovacic e Declan Rice, sebbene siano giocatori con costi e caratteristiche diverse.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco a giugno

Il fatto che il Bayern Monaco avrebbe iniziato ad essere interessato a Rabiot è un segnale evidente delle poche possibilità di una sua permanenza alla Juventus. Dopo una stagione in cui ha giocato un ruolo da protagonista, sembra sempre più probabile che Rabiot stia per dire addio alla società torinese. Considerando anche le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile esonero di Allegri a giugno, la possibilità di una partenza di Rabiot si farebbe più concreta. Il centrocampista è stato valorizzato proprio dal tecnico nelle ultime due stagioni. Di certo la stagione della Juventus è stata condizionata dalle vicende giudiziarie che hanno pesato sulle prestazioni dei giocatori ma anche sul lavoro di Allegri, che nel post partita del match contro l'Empoli ha mostrato tutto il suo sconforto per la penalizzazione subita per il caso plusvalenze.

Il finale di stagione e le possibile partenze di Rabiot e Di Maria

Dopo la decisione della Procura Federale, la Juventus si è presentata all'Empoli senza reazioni, subendo una pesante sconfitta per 4-0 contro la squadra di Zanetti. Questo risultato ha messo in luce tutte le fragilità di una squadra che, anche a causa di vicissitudini esterne, sembra aver perso definitivamente la sua grinta.

I due ultimi impegni in campionato potrebbero essere utili per la Juventus per agguantare un posto in Europa, che è diventato l'obiettivo minimo stagionale. Questo potrebbe influenzare le strategie future della società bianconera. Tuttavia, con la probabile mancata qualificazione dalla Champions League, le possibilità che la Vecchia Signora riesca a trattenere giocatori di alto livello come Rabiot e Di Maria sono al minimo.

Oltre a loro potrebbero partire anche altri giocatori. Si parla di un Vlahovic che potrebbe lasciare Torino in caso di offerta importante, vicina ai 100 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, su tutte il Manchester United, il Bayern Monaco e il Real Madrid. La Juventus 2023-2024 ripartirà dai giocatori di esperienza come Bonucci, Danilo, Perin ma anche dai giovani cresciuti in questa stagione.