La Juventus non sta solo pensando a cedere giocatori, ma anche a fare acquisti per potenziare il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il profilo individuato dai bianconeri per rafforzare il reparto d'attacco è Jadon Sancho, ala inglese classe 2000 attualmente al Manchester United. Questo giocatore ha deluso nella stagione in corso, con soli sette gol segnati e tre assist forniti in 41 partite disputate tra campionato e coppe. Nonostante ciò, la Juventus starebbe considerando la possibilità di acquistarlo, anche se la trattativa non sarà facile.

Il giocatore Jadon Sancho potrebbe approdare alla Juventus

Dato l'alto investimento di 85 milioni di euro effettuato due anni fa per portarlo dal Borussia Dortmund al Manchester United, la società inglese non hanno intenzione di privarsi di Jadon Sancho per meno di 70 milioni di euro.

Per poter chiudere l'affare, la dirigenza bianconera dovrà fare una cessione di alto profilo, in modo da ottenere la somma necessaria per avviare le trattative con gli inglesi. Questo sarebbe un grande rinforzo per la Juventus, che aggiungerebbe alla propria rosa un giocatore con una vasta esperienza europea nonostante la giovane età.

Le possibili partenze alla Juventus

Con la conferma di Massimiliano Allegri come allenatore, la Juventus inizia a lavorare sul mercato estivo per potenziare la propria rosa.

Dopo diverse incertezze, la Juventus ha deciso di proseguire il percorso con l'allenatore di Livorno, e ora può concentrarsi sul mercato, sia per quanto riguarda gli arrivi che le partenze. Chi ha già detto addio alla Juventus è Angel Di Maria, il cui contratto scade il 30 giugno. Oltre a Di Maria, salvo sorprese clamorose, lascerà anche la Vecchia Signora Adrien Rabiot, che sta attirando l'interesse di club spagnoli e inglesi.

Tuttavia, la richiesta del centrocampista ex Paris Saint Germain di 10 milioni di euro netti all'anno è considerata eccessiva dalla Juventus, che ha deciso di interrompere le negoziazioni.

Si dovrà anche valutare il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi protagonisti di una stagione non particolarmente positiva.

Inoltre, il rapporto con Allegri non è dei migliori per entrambi i calciatori, il che potrebbe portarli a considerare tutte le offerte che arriveranno. Per il nazionale italiano si parla di una possibile cessione per un'offerta da 40 milioni di euro. Ad agevolarla sarebbe la possibile richiesta dell'agente sportivo del giocatore di un incremento dell'ingaggio da 5 a 8 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda invece la punta Vlahovic, ci sarebbero Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid sul giocatore.