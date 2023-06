La Juventus sta pianificando i primi rinforzi in previsione della prossima stagione. La squadra è determinata a fare molti cambiamenti e dovrà essere abile nel vendere i numerosi giocatori in esubero che torneranno dai prestiti.

Ci sono buone notizie per Dejan Kulusevski, che è stato ufficialmente riscattato dal Tottenham. Allo stesso tempo, Arthur e McKennie non rientrano nei piani della società bianconera e sono pronti a fare le valigie.

Proprio McKennie potrebbe aver già trovato la sua nuova destinazione.

Possibile scambio di prestiti fra McKennie e Zaniolo

Dopo la sua esperienza non molto positiva al Leeds, con la retrocessione in Championship, il centrocampista Weston McKennie potrebbe trasferirsi in Turchia. Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', il nazionale americano potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray. Entrambi i giocatori hanno un valore di circa 35 milioni di euro e potrebbero scambiarsi le maglie, soddisfacendo entrambe le parti. Si ipotizza la possibilità di un doppio prestito.

Sul possibile arrivo di Zaniolo come sostituto di Di Maria ha parlato il giornalista sportivo Massimo Pavan, che su tuttojuve.com ha dichiarato: 'La Juve segue anche Zaniolo, ma è un calciatore problematico.

È un giocatore potenzialmente forte, ma molto discontinuo e, soprattutto, spesso non è disciplinato. In un contesto come quello attuale della Juventus, che sta cercando di ricostruire la squadra e ha avuto diversi infortuni, rappresenta un rischio. Come calciatore della rosa potrebbe prendere il posto di Angel Di Maria'.

Il futuro professionale di Vlahovic e Chiesa

La Juventus è orientata verso un processo di rinnovamento. La dirigenza bianconera sta considerando anche possibili offerte importanti per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: entrambi sarebbero disponibili sul mercato in caso di proposte allettanti. Per l'attaccante saranno richiesti almeno 80 milioni di euro, mentre per l'esterno azzurro la Juventus chiede 40 milioni.

A proposito della punta si parla di un interesse di Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid, tutte società pronte però a inserire contropartite tecniche e non a garantire gli 80 milioni di euro richiesti dalla società bianconera.

Per quanto riguarda invece il nazionale italiano le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una richiesta di incremento d'ingaggio da 5 milioni di euro a 8 milioni di euro a stagione da parte dell'agente sportivo del giocatore. Per questo la Juventus potrebbe considerare offerte anche per il centrocampista, decisivo in nazionale italiana nella vittoria contro l'Olanda per 3-2 nella finale del terzo-quarto posto di Nations League.