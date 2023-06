Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società rossonero vuole ritornare a competere per lo Scudetto e rimanere ai vertici delle competizioni europee come fatto in questa stagione raggiungendo la semifinale di Champions League. Per questo l'obiettivo è quello di completare e rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. Il reparto offensivo vede poche certezze ovvero Giroud e Leao, con molti calciatori che potrebbero essere ceduti. Fra tutti Origi e Rebic che potrebbero lasciare Milano in estate.

Milan, possibile interesse per El Shaarawy

In attesa di completare la trattativa per Kamada, il club rossonero starebbe valutando l'acquisto di un esterno offensivo che possa completare la batteria a disposizione di Pioli. Secondo le ultime notizie di mercato, il Diavolo starebbe valutando un possibile ritorno di Stephan El Shaarawy che si è ritagliato un grande spazio nella Roma di Josè Mourinho. Il Farone sta vivendo una grande stagione ed i rossoneri potrebbero decidere di provare a riportarlo in quel di Milano. La trattativa non appare semplice visto l'ingaggio da 3,5 milioni che l'esterno italiano percepisce.

Oltre al Faraone, Maldini e Massara tengono d'occhio anche altri profili del campionato italiano come Riccardo Orsolini, che ha finalmente trovato continuità in questa stagione come dimostrano le dieci reti siglate in campionato con la maglia del Bologna.

Il club rossoblù chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa.

Milan, si lavora al rinnovo di Maignan

Non solo acquisti. Il Milan vuole blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo Rafa Leao, dovrebbe toccare a Mike Maignan perno della difesa ed uno dei portieri di maggior talento del panorama europeo.

Il portiere francese è ormai una garanzia: le sue prestazioni con il Milan ma anche con la Nazionale di Deschamps avrebbero attirato le attenzioni di alcuni top club europei tra cui Chelsea e Tottenham. Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere uno dei giocatori chiave e per questo è pronto a proporre il rinnovo contrattuale al numero uno francese.

Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo potrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro a stagione fino al 2028.

Se la certezza per il parco portieri risponde al nome di Maignan, il club rossonero aspetta il suo vice ovvero Marco Sportiello che dopo essersi liberato a parametro zero dall'Atalanta diventerà un giocatore del Milan. Con l'arrivo dell'ex portiere tra le altre di Frosinone e Fiorentina ed una possibile conferma di Mirante come terzo portiere, dovrebbe salutare Tatarusanu.