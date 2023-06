La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima campagna acquisti. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo e questo potrebbe passare da un grande Calciomercato estivo. La rivoluzione potrebbe riguardare soprattutto il reparto offensivo con Angel Di Maria che dovrebbe salutare i colori bianconeri a giugno. Di Maria non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juve e per questo si starebbero valutando gli eventuali sostituti.

Juve, possibile interesse per Pulisic

Tra i calciatori monitorati dalla dirigenza juventina ci sarebbe anche Christian Pulisic, esterno statunitense che è pronto a lasciare il Chelsea in estate.

Dopo le grandi annate al Borussia Dortmund, il classe 94 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista ai Blues e per questo starebbero valutando l'addio per rimettersi al centro di un progetto che lo veda protagonista.

La Juventus ci starebbe pensando e potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il Chelsea che chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il giocatore statunitense. Oltre a trovare una quadra economica con il club inglese, la Vecchia Signora deve guardarsi dalla concorrenza degli altri top club europei. Infatti, sarebbe forte la concorrenza dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di rinforzi importanti per la prossima stagione.

Juve, interesse per Vlahovic: proposto Manè come contropartita

Oltre ad Angel Di Maria, resta in bilico anche il futuro di Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus. Il bomber ex Fiorentina potrebbe esser il grande sacrificato per reinvestire il denaro e completare la rosa. Di fronte ad un'offerta attorno ai 70-80 milioni di euro, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione.

Infatti, le pretendenti non mancano: dopo il Manchester United e Chelsea, anche il Bayern Monaco starebbe monitorando la situazione. Il club bavarese è alla ricerca di un grande attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Tuchel. Secondo le ultime notizie di mercato, la società tedesca vorrebbe inserire il cartellino di Sadio Manè come parziale contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche.

Difficile che la Juventus possa accettare un possibile scambio, visto che in caso di cessione la Vecchia Signora vorrebbe monetizzare al massimo.

In caso di addio di Vlahovic, potrebbero decidere di virare su Gianluca Scamacca in uscita dal West Ham e nel mirino anche del Milan, e su Rasmus Hojlund che potrebbe lasciare l'Atalanta per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.