Possibile rivoluzione in casa Milan nella prossima finestra estiva di Calciomercato. La società rossonera potrebbe prendere in considerazione diverse cessioni di calciatori che in questa stagione non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Stefano Pioli. Tra questi ci sarebbe Divock Origi che potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione con la maglia del Diavolo.

Milan, possibile addio per Origi

L'ex attaccante del Liverpool - arrivato a parametro zero a luglio scorso - è infatti seguito da diversi club europei che sarebbero pronti a un'offerta per strapparlo al Diavolo.

Il club rossonero potrebbe così prendere in considerazione queste eventuali proposte per Origi e monetizzare e reinvestire il denaro per prendere un altro attaccante capace di alternarsi con Olivier Giroud, unica certezza per quanto riguarda il ruolo di prima punta.

Tra i profili seguiti dalla società rossonera ci sarebbe Marko Arnautovic, che dopo un grave infortunio che ne ha condizionato la stagione è ritornato in campo contro la Roma. Il bomber del Bologna è però molto legato al club e alla città felsinea. Altro nome seguito da Maldini e Massara è quello di Gianluca Scamacca che potrebbe lasciare il West Ham in estate. L'ex bomber del Sassuolo ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione complicata e il Diavolo starebbe pensando a una trattativa con gli Hammers.

L'attaccante italiano piacerebbe anche alla Juventus come possibile erede di Vlahovic.

Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Alvaro Morata che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo è seguito anche dalla Roma.

Milan, possibile cessione anche per Rebic e Messias

Anche la trequarti potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate.

In attesa di scoprire il futuro di Brahim Diaz, il Milan valuta la cessione di altri calciatori.

Tra questi c'è Ante Rebic che come Origi non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e per questo potrebbe salutare Milano in estate: il croato è molto corteggiato in Bundesliga, con il Wolfsburg in particolare che sarebbe pronto a intavolare una trattativa per l'estate.

Altro calciatore che potrebbe salutare il Milan è Junior Messias che potrebbe esser ceduto per monetizzare e rinforzare il pacchetto di trequartisti a disposizione di Pioli.

Infatti, con queste cessioni il Diavolo potrebbe dare l'assalto decisivo a Daichi Kamada, fantasista giapponese che si libererà a costo zero dall'Eintracht Francorte in estate.