Fine settimana di riflessione e attesa per il Crotone che starebbe per annunciare il nome del nuovo allenatore che, salvo ripensamenti, sarà ancora Lamberto Zauli. Attenzione della società rivolta anche alla campagna acquisti. Non solo cessioni in casa rossoblù, il Crotone dovrà attingere infatti al mercato per portare in Calabria diversi calciatori.

Ecco che uno dei nomi che potrebbe fare al caso degli squali è quello dell'attaccante Vito Leonetti, reduce da due stagioni con la maglia della Turris.

Crotone, rinforzi in attacco

Con la possibile cessione di Cosimo Chiricò (piace al Benevento) e l'interessamento della Lucchese per Guido Gomez, il Crotone si starebbe guardando attorno per ricercare profili utili alla causa.

Il nome nuovo è quello di Vito Leonetti, un profilo al vaglio del Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari. Un calciatore di categoria, classe 1994, capace di ricoprire più ruoli. Nella stagione appena conclusa sono state 27 le presenze con 9 reti nella Turris, lo scorso anno sempre nel "Girone C" le presenze sono state ben 36 con 15 reti. Un ingaggio il suo che sarebbe alla portata del Crotone, come risaputo alle prese con una riduzione del budget dopo le importanti spese affrontate la scorsa estate.

Crotone, le altre operazioni

Per l'attacco il Crotone starebbe monitorando anche la situazione di Aristidi Kolaj, calciatore del Pescara già seguito nella scorse sessioni di mercato di gennaio. Per la difesa invece il profilo è quello di Alessandro Tozzuolo in uscita dal Montevarchi.

In attacco altri nomi accostati al Crotone sono quelli di Cosimo Patierno della Virtus Francavilla e Giancarlo Malcore dell'Audace Cerignola. Da valutare ci saranno poi i rientri di alcuni elementi per fine prestito: da Pasquale Giannotti a Gian Marco Crespi, passando per Giuseppe Panico e Davide Mondonico.

Inizio di luglio intenso

Nel mese di luglio il Crotone dovrà per prima cosa annunciare ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Dovranno inoltre essere rese note le date del ritiro estivo degli squali che dovrebbe prendere il via il 13 o 14 luglio con ritrovo in città, visite mediche di rito, e avvio della preparazione con sessioni a porte aperte per i tifosi prima di spostarsi al fresco della Sila.

Il Crotone debutterà in gare ufficiali il 6 agosto nella gara su turno secco della fase eliminatoria della Coppa Italia Frecciarossa in casa del Lecco. La formazione vincente andrà a sfidare nel turno successivo il Torino.