Questa sessione di calciomercato si preannuncia ricca di sorprese. Tra queste c'è il probabile interesse dell'Al Nassr per Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, con quest'ultimo che potrebbe avere altri estimatori nella Saudi Pro League.

Il difensore della Juventus sembra ormai distante dai progetti del nuovo corso bianconero, tanto che la vecchia signora non si opporrebbe a un suo eventuale trasferimento. Diverso il discorso per Buffon. L'estremo difensore del Parma potrebbe invece accettare una nuova sfida alla soglia dei 46 anni.

Bonucci non vorrebbe perdere la nazionale

Il difensore della Juventus non sarebbe entusiasta di cominciare una nuova avventura in Arabia Saudita. In mezzo ci sarebbe la volontà di partecipare ai prossimi europei di calcio del 2024 con la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini e la voglia di riscatto in maglia bianconera.

Nel caso in cui Bonucci decidesse di lasciare Torino, la Juventus potrebbe non opporsi alle richieste del giocatore. Questo perché l'addio del difensore, con un contratto che scade nel 2024, farebbe risparmiare alle casse societarie circa 12 milioni di euro d'ingaggio, abbassando in maniera notevole il monte ingaggi.

Nato nel 1987, Bonucci ha indossato 357 volte la maglia della Juventus in Serie A, mettendo a segno 27 gol.

Proposti 2 anni di contratto a Buffon

Anche il portiere Gianluigi Buffon a breve dovrà decidere il suo futuro. Se da una parte il cuore potrebbe battere ancora per la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta (il Parma, attualmente in Serie B), dall'altra, provare una nuova avventura in un campionato emergente come quello saudita potrebbe essere uno stimolo importante.

Nell'ultima stagione Buffon ha giocato 19 partite, a causa di alcuni infortuni muscolari che lo hanno colpito nella parte centrale del campionato di Serie B. Condizione che potrebbe far riflette il portiere, optando per un campionato meno stressante dal punto di vista fisico.

Nei giorni scorsi, l'Al Nassr avrebbe proposto a Buffon due anni di contratto con un ingaggio complessivo di circa 30 milioni di euro.

Una cifra importante per un giocatore di oltre 45 anni e che se accettata, farebbe del portiere il secondo giocatore italiano a giocare in Arabia Saudita dopo Sebastian Giovinco. Su Buffon non ci sarebbe solo la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, ma anche altre società della Saudi Pro League, pronte a sfidarsi a suon di milioni per garantirsi le sue prestazioni sportive.