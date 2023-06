Il contratto tra Lamberto Zauli e il Crotone scadrà il 30 giugno 2023 e nonostante da molti sia ormai considerato un ex potrebbe (a sorpresa) continuare a rimanere sulla panchina dei calabresi.

Dopo giornate di riflessione la montagna sembra aver partorito il topolino. Sfogliata la margherita di nomi il Crotone sembrerebbe così aver deciso di confermare l'ex Juventus Next Gen in panchina come futuro allenatore. A dare conferma dell'avvenuto contatto lo stesso allenatore alla Gazzetta dello Sport.

Crotone, Zauli disponibile a rimanere

Da Michele Pazienza a Fabio Gallo, da Pasquale Padalino a Fabio Caserta.

Nessuno di questi nomi, salvo ripensamenti, sarà alla guida del Crotone nel torneo 2023-2024 di Serie C. Gli squali dovrebbero dare continuità tecnica dunque rispetto all'ultimo anno nonostante il parere negativo dei tifosi che sui social si sono scatenati negli ultimi giorni. Lo stesso tecnico, interpellato, ha confermato l'avvenuta chiamata andando ad esprimere un suo giudizio. "Sono contento che la società abbia di nuovo pensato a me - ha dichiarato - vuol dire che in questi pochi mesi sono stato apprezzato sia come persona che come tecnico. Ma non c’è nulla di definito. L’ultima parola spetta alla società: io ho dato la mia disponibilità".

Estate di arrivi e di partenze

Sono diversi i profili che indipendente dal nome del nuovo allenatore dovranno salutare la Calabria per una questione di bilancio.

Il nome forte è quello dell'attaccante Cosimo Chiricò, calciatore che potrebbe svincolarsi pagando una clausola di soli 1.000 euro. In uscita anche il centrocampista Jacopo Petriccione e l'attaccante Augustus Kargbo, già in partenza a gennaio con trattativa con la Spal sfumata negli ultimi minuti di mercato. Verso l'addio anche un portiere, probabilmente Paolo Branduani.

Altro contratto pesante è poi quello di Vasile Mogos, uno dei protagonisti nel finale di campionato degli squali. Chi potrebbe arrivare? Sicuramente almeno due attaccanti. Di recente ad essere accostati al Crotone soni stati Cosimo Patierno della Virtus Francavilla e Giancarlo Malcore dell'Audace Cerignola.

Crotone, si parte dalla Coppa Italia

La prima gara ufficiale della stagione degli squali sarà quella della Coppa Italia Frecciarossa. Il Crotone, forte della seconda posizione nel "Girone C" di terza serie farà parte della competizione nazionale e andrà a sfidare in trasferta in Lecco. Tutto rimane però in bilico vista la situazione che sta accompagnando in queste giornate la società del presidente Di Ninno. Date ancora tutte da definire, con disputa che dovrebbe comunque avvenire nei primi giorni di agosto. In caso di passaggio del turno il Crotone dovrà giocare contro il Torino.