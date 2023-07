Fatica a decollare il mercato estivo del Crotone con le entrate strettamente legate alle eventuali uscite. La squadra sarà completata con 3-4 acquisti, come confermato nei giorni scorsi dal Direttore generale Raffaele Vrenna. In attacco il club rossoblu starebbe cercando almeno una punta, un calciatore di categoria. Un nome buono sarebbe quello di Alexis Ferrante, attaccante in uscita dal Cesena, ma di proprietà della Ternana. In uscita ci sarebbe il centrocampista Jacopo Petriccione e il difensore Vladimir Golemic.

Crotone, esperienza in attacco

Nella rosa dei nomi seguiti dal Crotone nel corso delle ultime settimane rientrerebbe anche il profilo della punta argentina Alexis Ferrante. Il calciatore, 28 anni, è di proprietà della Ternana ma reduce dal prestito al Cesena. A fare pervenire offerte per lui sarebbero stati Crotone, Rimini e Audace Cerignola. Tutte e tre le offerte avrebbero ricevuto l'ok da parte del club delle Fere. A decidere sarà però il calciatore, che dovrà dare una risposta su quella che sarà la squadra da lui prescelta per giocare nel prossimo torneo. Tanti torneo all'attivo per Alexis Ferrante, che da giovane ha militato nel settore giovanile della Rosa prima di affrontare avventure in Serie D e Serie C e tre stagioni in cadetteria con le maglie di Brescia e Pisa.

Crotone, Felippe è rossoblu

Il primo acquisto estivo del Crotone porta il nome di Lucas Felippe Martello Nascimento. Il centrocampista brasiliano è arrivato nel fine settimana dal Giugliano dopo aver firmato un contratto a titolo definitivo con gli squali in scadenza il 30 giugno 2026. Un calciatore giovane e di qualità, capace di verticalizzare l'azione e dotato di buona visione di gioco.

Il suo arrivo dovrebbe aprire le porte alla cessione di Jacopo Petriccione, seguito dal Cosenza in Serie B. In uscita tra le fila degli squali ci sarebbero anche il difensore Vladimir Golemic, seguito da Avellino e Cosenza, oltre all'attaccante Gabriele Bernardotto corteggiato dal Sorrento.

Crotone verso la prima amichevole

La nuova settimana porterà il Crotone a conclusione la prima fase della preparazione estiva in città.

Nel fine settimana trasferimento a Trepidò nella Sila crotonese per affrontare in test amichevole l'Aek Crotone. La gara rappresenterà il primo banco di prova per la squadra guidata dal riconfermato tecnico Lamberto Zauli. Nella giornata del 30 luglio i rossoblu scenderanno nuovamente in campo questa volta contro la formazione del Lecce Primavera, sempre a Trepidò. Il primo impegno stagionale dei rossoblù è in programma nella serata del 6 agosto quando il Crotone affronterà nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa il Lecco in trasferta.