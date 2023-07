Conclusa la prima settimana di allenamento in casa Crotone. Nonostante il forte caldo delle ultime giornate la squadra di Lamberto Zauli ha lavorato in maniera minuziosa al Centro Sportivo Antico Borgo. In settimana è prevista la partenza per la località silana di Trepidò per affrontare la prima amichevole estiva. Sul fronte del mercato gli squali potrebbero salutare a breve il difensore Vladimir Golemic, seguito da due formazioni. I rossoblù potrebbero anche ritrovarsi contro il centrocampista Andrea D'Errico, seguito nel "Girone C" dall'Audace Cerignola.

Crotone, capitano ai saluti

Protagonista delle ultime stagioni del Crotone il capitano e difensore Vladimir Golemic sembra ormai prossimo all'addio definitivo. Il ridimensionamento degli ingaggi e le ultime annate con poche soddisfazioni avrebbero spinto il calciatore a valutare la cessione. Ad interessarsi a lui effettuando un sondaggio sarebbe stato l'Avellino, club del "Girone C" che nutre ambizioni promozione. In cadetteria ci sarebbe invece l'interessamento del Cosenza, con i Lupi che rimarrebbero alla finestra anche per il centrocampista Jacopo Petriccione per il quale potrebbe anche profilarsi uno scambio con il giovane attaccante Massimo Zilli.

D'Errico prepara la sfida da ex

Uno dei calciatori che non faranno parte della rosa della stagione 2023-2024 degli squali è il centrocampista Andrea D'Errico.

Arrivato a gennaio in prestito dal Bari ha deluso le aspettative, andando a saltare per infortunio i playoff. Ritornato in Puglia l'esperto centrocampista avrebbe ricevuto nei giorni scorsi un'offerta del Vicenza. Di recente a farsi avanti è stata l'Audace Cerignola, squadra dello stesso raggruppamento degli squali. Un calciatore importante per la categoria, ma che nell'ultima annata è stato condizionato da alcuni problemi di natura fisica che ne hanno impedito l'impiego con continuità sia al Bari che al Crotone.

Crotone, le altre operazioni

Saranno diversi i calciatori che entro la fine del mese potrebbero cambiare mangia, abbandonando Crotone per trovare una collocazione in una nuova società. Proprio dalle cessioni dipenderà il mercato in entrata degli squali. In partenza rimane l'estremo difensore Paolo Branduani per il quale l'avventura crotonese potrebbe concludersi dopo solo una stagione.

Per lui rimarrebbe l'interessamento della Turris. In uscita anche l'attaccante Gabriele Bernardotto, rientrato dal prestito alla Carrarese e diventato ora un obiettivo del Sorrento. In uscita potrebbe esserci anche il difensore Manuel Nicoletti, per il quale potrebbe arrivare una cessione a titolo definitivo.