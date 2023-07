La scelta del nuovo portiere dell'Inter continua ad essere il tema più caldo del Calciomercato nerazzurro. Dopo la plusvalenza incassata con la cessione di Andrè Onana al Manchester United (circa 55 milioni di euro) e l'addio di Samir Handanovic dopo 11 stagioni a Milano, la squadra di Simone Inzaghi partirà per la tournée in Giappone senza l'estremo difensore titolare. La preferenza della dirigenza interista sembra corrispondere al nome di Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco. Nonostante gli ottimi rapporti tra le due società, sembra però ancora lontana l'eventuale chiusura della trattativa.

Inter, slitta il possibile arrivo di Yann Sommer

Stando alle ultime notizie sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco, la dirigenza milanese avrebbe già trovato un accordo di massima con Yann Sommer. Il gradimento dell'estremo difensore svizzero (34) potrebbe agevolare il buon esito della trattativa. I bavaresi sembrano però voler temporeggiare per via delle condizioni fisiche di Manuel Neuer non proprio confortanti. Per questa ragione, il portiere partirà per il Giappone, ma non con l'Inter. Anche il Bayern Monaco ha infatti scelto la terra nipponica per la preparazione pre-campionato.

Inter a 'caccia' a del nuovo portiere: distanza economica per Trubin

Nel frattempo, pare che gli occhi della dirigenza interista siano comunque puntati su valide alternative per dare a Simone Inzaghi ben due portieri di valore.

L'Inter infatti ha necessità di riempire due slot nel ruolo; in tal senso, sempre calda anche la pista che porta a Trubin dello Shakthar Donetsk. Anche in questo caso la trattativa sembra essere piuttosto complicata per la dirigenza nerazzurra. Per il portiere ucraino - in scadenza nel 2024 - l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 12 milioni di euro; non sarebbe dello stesso avviso la dirigenza ucraina che valuta il giovane estremo difensore circa 30 milioni.

Inter senza portiere titolare per la tournée in Giappone

L'Inter partirà dunque per il Giappone senza il presunto nuovo portiere titolare, e senza il possibile vice. Per la tournée precampionato Simone Inzaghi darà spazio ai giovani presenti in rosa; Alessandro Calligaris e Filip Stankovic, insieme al rientrante Raffaele Di Gennaro.

In ogni caso, manca ancora un mese alla ripresa del campionato di Serie A; la dirigenza nerazzurra starà forse ponderando al meglio la scelta dei due nuovi portieri evitando di compiere errori dovuti alla fretta. Le prossime due settimane potrebbero essere decisive per il calciomercato nerazzurro e non solo sul fronte Yann Sommer. L'Inter avrebbe infatti necessità di riempire anche lo slot in attacco lasciato vuoto da Romelu Lukaku; ma anche in questo caso non sembra esserci alcuna trattativa concreta e in dirittura d'arrivo.