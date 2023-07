Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe dare una chance al rientrante Andrea Cambiaso, ma sullo sfondo resterebbe sempre viva la possibile trattativa tra i bianconeri e l'Empoli per Fabiano Parisi.

Inoltre, secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, qualora la "Vecchia Signora" cedesse Dusan Vlahovic potrebbe poi fare un tentativo per Rasmus Hojlund dell'Atalanta.

Juventus, sulla corsia di sinistra potrebbero arrivare forze fresche: Cambiaso piacerebbe ad Allegri cosi come Parisi

Uno dei primi obiettivi di questo mercato estivo della Juventus è quello di rinnovare le proprie fasce: dopo l'addio di Juan Cuadrado sulla destra anche Alex Sandro potrebbe abbandonare la Continassa, per questa ragione Massimiliano Allegri vorrebbe dare una chance ad Andrea Cambiaso.

Il giovane fluidificante mancino, di rientro alla Continassa dopo aver passato la scorsa annata in prestito con la maglia del Bologna, piacerebbe al tecnico livornese che gradirebbe provarlo almeno per il periodo iniziale della preparazione estiva. Sul classe 2000 ci sarebbero però le attenzioni della Fiorentina e dello stesso Bologna, che vorrebbe rinnovare il prestito per un altro anno.

Qualora decidesse di aprire a una nuova cessione temporanea di Cambiaso, potrebbe poi lanciare l'assalto a Fabiano Parisi: il terzino sinistro dell'Empoli, secondo il giornalista sportivo Orazio Accomando, sarebbe già da tempo nel mirino della società bianconera, che avrebbe però bloccato momentaneamente le trattative con il club toscano per concludere e ufficializzare l'arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Una volta che sarà arrivato il ds ex Napoli, la Juventus e l'Empoli potrebbero poi sedersi a tavolino per discutere nuovamente di Parisi: i bianconeri potrebbero offrire come contropartita tecnica uno tra Ranocchia, Miretti o Soulé.

Juventus, Ceccarini: 'Se dovesse arrivare offerta da 80 milioni per Vlahovic, allora i bianconeri punterebbero Hojlund'

La Juventus, oltre alle corsie di sinistra, potrebbe rinnovare anche il ruolo del centravanti e dalle indiscrezioni riferite dal giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Rasmusm Hojlund dell'Atalanta.

"Se dovesse arrivare una grande offerta per Vlahovic (intorno agli 80 milioni), la Juventus potrebbe anche prenderla in considerazione e nel caso di una sua partenza, la Juventus è pronta a fare un tentativo per Hojlund", sono queste le parole di Ceccarini ai microfoni di TMW Radio.

Poi il giornalista ha aggiunto: "La Juventus potrebbe decidere di investire ancora sulla fascia. Un profilo monitorato è sicuramente Holm, su cui c’è in pressing da tempo anche l’Atalanta".