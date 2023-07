La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa, con vari giocatori che potrebbero lasciare Torino. Per quanto riguarda il centrocampo - nell'eventualità in cui dovessero partire giocatori come Denis Zakaria, Weston McKennie e Fabio Miretti - la società bianconera potrebbe decidere di puntare su Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è considerato cedibile dal Barcellona e potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.

Di Kessié ha voluto parlare nelle scorse ore anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello, che ha promosso l'eventuale arrivo a Torino del centrocampista.

Il giornalista Criscitiello ha parlato del possibile arrivo di Kessié alla Juventus

'Se la Juventus dovesse prendere Kessié farebbe un grande acquisto', sono queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello in merito al possibile arrivo nella società bianconera di Franck Kessié, centrocampista che ha dimostrato all'Atalanta e al Milan di garantire qualità e quantità oltre a gol importanti.

La sua esperienza professionale al Barcellona finora non è stata ideale, condizionata anche da un tipo di gioco che non valorizza le sue caratteristiche tecniche.

Proseguendo la sua considerazione su Kessié il giornalista Criscitiello ha aggiunto: 'Kessié? Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto bene all'Atalanta, ha fatto benissimo al Milan, ha qualità importanti'.

Il giornalista sportivo poi ha spiegato che il giudizio sui giocatori spesso viene condizionato da una stagione negativa e invece proprio questo sarebbe il momento ideale per investire sul centrocampista.

Il punto sul mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Kessié nella società bianconera dipenderà dalle cessioni. A tal riguardo Zakaria piace al West Ham, McKennie sarebbe seguito da società tedesche ed inglesi.

Per quanto riguarda invece Miretti potrebbe trasferirsi alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società bianconera.

La Juve potrebbe rinforzare anche il settore avanzato ma, anche in questo caso, dipenderà dalle cessioni. Se dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro per Dusan Vlahovic la società bianconera la valuterà e lo stesso accadrà se si presentassero a Torino con 60 milioni di euro per il cartellino di Federico Chiesa. In entrata piacerebbe ai bianconeri il belga Romelu Lukaku, ma è stato recentemente accostato alla Juve anche il canadese Jonathan David.