Negli ultimi giorni è circolato il rumor che Andrea Agnelli starebbe preparando il terreno per tornare alla guida della Juventus. Secondo Mirko Nicolino, giornalista ed opinionista di Radio Bianconera, TMW Radio e Calcissimo TV, dopo essersi trasferito in Olanda per motivi di lavoro e aver temporaneamente lasciato la scena pubblica, l'ex presidente bianconero continua a fare frequenti visite in Italia, e non solo per motivi personali.

Agnelli non ha mai accettato del tutto come si sia conclusa la sua avventura alla Juventus. Considerato il presidente più vincente nella storia del club, aveva deciso di farsi da parte per permettere alla società di affrontare al meglio alcune delicate questioni, più mediatiche che legali.

Tuttavia, il suo legame con i colori bianconeri è rimasto intatto, e sembra che stia progettando un ritorno, con l'intento di riprendersi il posto che considera ancora suo in 2 o 3 anni.

Agnelli sogna un ritorno alla Juve

Mirko Nicolino ai microfoni di TMW Radio ha detto:"Per raggiungere questo obiettivo, Agnelli starebbe accumulando risorse economiche attraverso la vendita di beni e cercando il supporto di investitori internazionali, inclusi potenziali interessi provenienti dal mondo arabo. Parallelamente, starebbe intessendo relazioni con manager e figure di spicco dell'imprenditoria per costruire una solida rete in vista di un possibile ritorno al vertice. Si tratta, comunque, di un piano ambizioso e complesso, che richiederà tempo e strategia.

Ma una cosa appare chiara: Agnelli non ha intenzione di rinunciare al sogno di tornare a guidare la Juventus. Agnelli punta a prendere il controllo del club in 3 anni "

Il ricco palmares di Andrea Agnelli alla guida della Juventus

Andrea Agnelli ha vissuto un periodo straordinario alla guida della Juventus, conquistando numerosi successi che hanno consolidato il club come una delle realtà più dominanti del calcio italiano e internazionale.

Dal suo arrivo come presidente nel 2010, la Juventus ha vinto ben 9 titoli consecutivi di Serie A dal 2011 al 2020, stabilendo un record assoluto nel calcio italiano. Agnelli ha anche portato il club a trionfare 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane, oltre a fare grandi progressi in Europa, con il raggiungimento della finale di Champions League nel 2015 e nel 2017.

La sua gestione è stata segnata da un'importante evoluzione della squadra, con investimenti mirati che hanno portato alla Juventus campioni di calibro mondiale, come Cristiano Ronaldo. Sotto la sua presidenza, il club ha anche rafforzato la sua brand image a livello globale, diventando uno dei club più influenti nel panorama calcistico internazionale.