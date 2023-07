La Juventus inizierà la preparazione estiva in questa settimana con l'arrivo graduale dei giocatori. Alcuni infatti sono stati impegnati nell'Europeo Under 21 e avranno qualche giorno in più di vacanze rispetto a chi dopo la fine del campionato ha iniziato subito le vacanze. Fra quelli che rientreranno per ultimi c'è Koni De Winter, protagonista dell'Europeo under 21 con il Belgio. Il centrale ha giocato nell'ultima stagione in prestito anche se nell'ultima parte è stato condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare diversi match. Il classe 2001 sarà valutato da Allegri e potrebbe anche rimanere nella società bianconera.

La sua volontà è cercare di giocarsi le sue possibilità nella società bianconera, a maggior ragione se si dovessero definire alcune cessioni importanti in difesa.

Il giocatore De Winter vorrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Koni De Winter è pronto a rimanere alla Juventus per giocarsi le sue carte. La volontà del giocatore belga è cercare di convincere Allegri e in generale la società a dargli fiducia e rimanere nella rosa bianconera. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni dei centrali difensivi presenti nella rosa bianconera. A tal riguardo si parla di una possibile rescissione contrattuale di Leonardo Bonucci. Da valutare il futuro professionale anche di Daniele Rugani e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024 ma che in caso di offerta potrebbero lasciare Torino.

Allegri valuterà non solo De Winter ma anche Dean Hujsen, che inizierà la preparazione estiva con la prima squadra. Non è da scartare la possibilità di un acquisto nel ruolo di centrale difensivo con il piede sinistro da poter schierare insieme a Bremer, Gatti e Danilo. A proposito di giovani il tecnico valuterà anche Nicolò Rovella, che di recente è stato avvicinato alla Lazio come contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic.

Potrebbe partire in prestito invece il centrocampista Fabio Miretti, che ha bisogno di raccogliere minutaggio anche in previsione della possibilità che la società bianconera non disputi le competizioni europee e questo significa meno match in stagione.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe valutare le cessioni di Matias Soulé e Samuel Iling-Junior.

La società bianconera dalle loro partenze potrebbe guadagnare un totale di 50 milioni di euro. Oltre a loro potrebbero partire anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.

Si valutano offerte anche per Dusan Vlahovic, con la società bianconera che lo lascerebbe partire per circa 80 milioni di euro. Se dovesse lasciare Torino la società bianconera potrebbe sostituirlo con il giocatore del Lille e della nazionale del Canada Jonathan David.