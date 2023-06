La Juventus si prepara ad un Calciomercato estivo impegnativo. Oltre agli esuberi, la dirigenza è pronta a mettere sul mercato anche un giocatore di rilievo. A tal riguardo, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la squadra già durante questa estate, di fronte a un'offerta importante che garantirebbe alla società bianconera di guadagnare una somma significativa, stimata tra i 70 e 80 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna confermano l'interesse del Chelsea, pronto ad accontentare le richieste della società bianconera sulla valutazione di mercato del giocatore.

Il giocatore Vlahovic potrebbe approdare al Chelsea

Il Chelsea avrebbe individuato in Dusan Vlahovic il profilo ideale per rinforzare il settore avanzato. A confermarlo è la stampa spagnola che parla di una società inglese pronta ad accontentare le richieste della Juventus. Non è un caso che il Chelsea stia lavorando alla cessione di Romelu Lukaku, del quale si parla di un possibile ritorno all'Inter o un eventuale trasferimento al Milan. In questi giorni la stampa inglese invece ha parlato anche di Lukaku come possibile contropartita tecnica per Vlahovic. Notizia che però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, anche perché Lukaku ha un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione e la Juventus sta lavorando all'alleggerimento del monte ingaggi.

A meno che il Chelsea decida di cederlo in prestito e pagare parte dell'ingaggio del giocatore.

Il futuro professionale di Bremer

Secondo quanto riporta Pavan su tuttojuve.com, il West Ham è alla ricerca di un difensore e lo avrebbe individuato in Gleison Bremer. Con la cessione di Craig Dawson avvenuta a gennaio, Angelo Ogbonna che si avvicina alla fine della sua carriera e Kurt Zouma che continua a lottare con problemi di infortuni, la società londinese londinese sta cercando un rinforzo difensivo.

Il West Ham sarebbe disposto a offrire 40 milioni di euro per Bremer, ma la Juventus non accetterebbe meno di 60 milioni di euro. Sul brasiliano, oltre al West Ham ci sarebbe anche il Tottenham, entrambi non sarebbero pronte ad investire tale somma per il giocatore.

Il mercato della Juventus

Secondo quanto scritto da BirminghamLive, l'Aston Villa sarebbe interessato a Federico Chiesa, con Monchi che vuole portare il centrocampista dalla Juventus nella società inglese.

I bianconeri valutano il giocatore circa 60 milioni di euro e non è da scartare che possa arrivare un'offerta vicina a quella somma dal campionato inglese nelle prossime settimane. D'altronde, con il contratto in scadenza a giugno 2025 la società bianconera potrebbe valutare la cessione del giocatore.