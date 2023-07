La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si lavora anche alle cessioni, con diversi giocatori importanti che potrebbero lasciare Torino in caso di offerta importante. A tal riguardo oltre a Bremer e Chiesa potrebbe partire anche Vlahovic. La punta sarebbe considerata sul mercato anche perché la società bianconera avrebbe già un'intesa contrattuale con Romelu Lukaku sulla base di un ingaggio da circa 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. La Juventus sarebbe pronta ad investire 40 milioni di euro per il cartellino della punta belga.

Per quanto riguarda Dusan Vlahovic nelle ultime settimane è stato avvicinato al Chelsea e al Bayern Monaco ma la società che sembra più vicina al suo acquisto è il Paris Saint Germain. Anche perché secondo la stampa inglese il Bayern Monaco, una delle società interessate alla punta bianconera, avrebbe deciso di acquistare come punta Harry Kane. Il giocatore del Tottenham potrebbe trasferirsi nella società tedesca per circa 100 milioni di euro.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Harry Kane al Bayern Monaco potrebbe agevolare il trasferimento di Dusan Vlahovic al Paris Saint Germain. La società tedesca era una di quelle interessate al giocatore della Juventus ma alla fine ha deciso di acquistare Harry Kane.

Di conseguenza Vlahovic potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, con la società bianconera che lo valuta circa 90 milioni di euro. Una somma che il Paris Saint Germain non vorrebbe sostenere e si parla di un possibile inserimento di contropartite tecniche gradite dalla società bianconera. I nomi che i francesi potrebbero offrire sono quelli di Draxler, Ekitike e Soler.

Attualmente la Juventus ha abbondanza in tutti i ruoli e l'esigenza principale è quella di alleggerire la rosa e non aggiungere altri giocatori. Di conseguenza cercherà di monetizzare investendo eventualmente parte della somma guadagnata su Romelu Lukaku. Per quanto riguarda invece il centrocampo si lavora soprattutto alle cessioni dei vari Denis Zakaria, Arthur Melo (che a breve si trasferirà alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto) e di Weston McKennie, oltre al fatto che è già stato ceduto all'Empoli il centrocampista Filippo Ranocchia in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando alle cessioni a centrocampo e successivamente potrebbe decidere di rinforzare il settore con Franck Kessié, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il settore avanzato si valutano altri giocatori in caso di partenza di Dusan Vlahovic, non solo Romelu Lukaku. Piace Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.