La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo a parametro zero per l'attacco della squadra da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Diego Costa, attaccante brasiliano svincolato e dunque disponibile ad un possibile trasferimento: la società nerazzurra starebbe valutando il profilo, ma per completare l'affare sembrerebbe esserci la necessità di effettuare la cessione di Correa.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Diego Costa a parametro zero

Il giocatore brasiliano nelle scorse stagioni non ha reso come in passato, ma rimarrebbe comunque un'ottima alternativa da schierare in attacco e per questo motivo la società nerazzurra starebbe facendo un pensiero sull'attaccante.

Il costo del suo cartellino sarebbe zero, in quanto svincolato, ed il suo ingaggio potrebbe rientrare nei parametri economico finanziari fissati dal club, con una richiesta annua di circa 2 milioni di euro di stipendio.

L'affare sembrerebbe subordinato però all'eventuale cessione di Correa, che libererebbe un altro slot in attacco che potrebbe essere preso dal bomber ex Atletico Madrid: inoltre la fisicità di Diego Costa sarebbe molto simile a quella di Romelu Lukaku, bomber sul quale ormai sono tramontati i desideri nerazzurri.

La situazione dell'attacco dell'Inter ad oggi

Nelle scorse ore di calciomercato la dirigenza nerazzurra avrebbe comunicato ufficialmente al Chelsea il suo ritiro dalla trattativa per provare a riportare Romelu Lukaku a Milano; alla società nerazzurra non sarebbero piaciuti gli atteggiamenti del giocatore ed i suoi probabili contatti con Juventus e persino Milan degli scorsi mesi.

Dopo la rinuncia a Big Rom, la società nerazzurra sembrerebbe voler puntare su nuovi profili, ed in prima fila, oltre a Diego Costa, ci sarebbero Balogun dell'Arsenal, la cui valutazione però sfiorerebbe i 60 milioni di euro, ed il bomber Alvaro Morata, anche lui ex bianconero.

In uscita per l'Inter si è registrato l'addio di Edin Dzeko, che dopo il mancato rinnovo del suo contratto con i nerazzurri si è accasato a parametro zero al Fenerbahce con un contratto biennale.

Anche Correa potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane, con il Siviglia in pressing sul giocatore per un prestito con diritto di riscatto allo scattare dell'eventuale qualificazione del club spagnolo alle prossime competizioni europee, formula che però non piacerebbe molto ai nerazzurri che spingerebbero per una cessione immediata a titolo definitivo: sull'attaccante argentino ci sarebbe anche l'interesse della Saudi Pro League, il campionato arabo.