La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che presenta vari giocatori che non sono considerati parte integrante del progetto sportivo.

Arthur Melo si è trasferito alla Fiorentina, si attende adesso la definizione della cessione di Zakaria che piace al West Ham, per McKennie invece un'eventuale partenza si avrà solo dopo la tournée americana.

Il club starebbe valutando anche la cessione in prestito di alcuni giovani che possono rappresentare contropartite tecniche valide per l'acquisto di un giocatore utile alla causa bianconera. Uno dei nomi per la fascia destra avvicinati alla Juventus è quello di Emil Holm, terzino dello Spezia e della nazionale della Svezia.

Secondo le ultime notizie di mercato la valutazione di mercato stabilita dalla società ligure è di circa 10 milioni di euro ma con l'inserimento di qualche giovane della Next Gen il club potrebbe attutire l'investimento cash.

Holm potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire dunque dei giovani per l'acquisto di Emil Holm, valutato circa 10 milioni di euro dallo Spezia. Il nazionale della Svezia la scorsa stagione è stato uno dei migliori della squadra ligure fino all'infortunio patito nella seconda parte di stagione che gli ha fatto saltare diversi match.

I giovani della Next Gen che potrebbero rientrare nell'affare sono il centrocampista Palumbo, il centrale difensivo Riccio o il difensore Tarik Muharemovic.

La società bianconera è di fatti al lavoro per dare un'alternativa valida sulla fascia destra al terzino Timothy Weah, che giocherà a tutta fascia nel 3-5-2 di Allegri o all'occorrenza come terzino basso nella difesa a 4.

Nell'eventualità in cui parta uno tra Cambiaso o Alex Sandro potrebbe anche arrivare un terzino sinistro, con il nome di Carlos Augusto, brasiliano del Monza in scadenza di contratto a giugno 2024, sempre in cima alla lista dei desideri del club.

Il mercato della Juventus, Kessiè se parte Zakaria

La Juventus lavora anche per il centrocampo, anche in questo caso sarà importante prima definire le cessioni, solo dopo potrebbe arrivare un rinforzo importante. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta per Franck Kessié del Barcellona per un prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro.

Definita la cessione di Arthur Melo alla Fiorentina in prestito oneroso a 2 milioni di euro più diritto di riscatto a 20 milioni di euro, il club lavora adesso a quella di Denis Zakaria: per quanto riguarda il settore avanzato il Real Madrid potrebbe invece fare un'offerta a Dusan Vlahovic che piace sempre comunque anche al PSG.

Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Romelu Lukaku, valutato circa 40 milioni di euro dal Chelsea.