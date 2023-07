La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante la sessione estiva.

Il nuovo Fotball Director della società bianconera Cristiano Giuntoli, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato di esigenza di sfoltire la rosa per far respirare il bilancio societario: al riguardo l'ex dirigente del Napoli non ha escluso cessioni pesanti, quale potrebbe essere quella di Dusan Vlahovic. Se così sarà il sostituto dovrebbe essere Romelu Lukaku.

Il belga è il giocatore che vorrebbe Massimiliano Allegri per il settore avanzato, si tratterebbe dunque di una richiesta del tecnico alla società bianconera che però non sarebbe certa di investire sul giocatore del Chelsea.

In ogni caso il suo eventuale arrivo passa dalla cessione di Dusan Vlahovic, che fino a qualche giorno fa era seguito dal Paris Saint Germain. Nelle ultime ore invece è risalita la candidatura del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Massimiliano Allegri vorrebbe come rinforzo Romelu Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri vorrebbe come rinforzo per il settore avanzato Romelu Lukaku. Il belga potrebbe arrivare solo dopo l'eventuale cessione di Dusan Vlahovic, che la Juventus valuta non meno di 85 milioni di euro. Il tecnico vorrebbe il belga per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, trattandosi di un giocatore abile a dare un riferimento al settore avanzato in grado di fare sponde per i compagni e all'occorrenza di finalizzare al meglio l'azione offensiva.

Il campionato italiano è ideale per Lukaku, che avrebbe deciso di non accettare offerte dell'Arabia Saudita perché vorrebbe approdare alla Juventus. D'altra parte se Allegri sarebbe convinto del suo arrivo, lo stesso non si direbbe per la società bianconera, non tanto per le qualità del giocatore quanto per i costi. Per prelevare Lukaku il club dovrebbe investire infatti circa 80 milioni di euro tra cartellino (40 milioni) e ingaggio (non meno di 8 milioni netti l'anno per 4 anni).

Il mercato della Juventus, si punta sempre Kessiè

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. C'è l'esigenza di alleggerirlo ma anche di rinforzarlo con giocatori utili all'idea di gioco di Massimiliano Allegri.

Uno dei preferiti del tecnico bianconero è sicuramente Franck Kessié, giocatore del Barcellona che potrebbe lasciare la società catalana in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro.

Prima però bisognerà cedere i giocatori non utili al progetto sportivo bianconero. Dopo Arthur Melo trasferitosi alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto potrebbe toccare allora a Denis Zakaria, che piace sempre al West Ham.

Per McKennie invece si attenderà la fine della tournée americana, solo dopo si valuterà la sua eventuale partenza.