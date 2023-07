La Juventus è al lavoro per definire scelte di mercato che vadano non solo a dare un miglioramento tecnico della rosa ma ne garantiscano inoltre una sostenibilità finanziaria, come del resto sottolineato anche da Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo Football Director della società bianconera.

Per questo ordine di considerazioni non si scartano cessioni importanti quale potrebbe essere quella di Federico Chiesa. L'esterno azzurro è seguito soprattutto da società inglesi, si parla di Newcastle e di Liverpool, ma le ultime notizie di mercato parlano anche di un interesse del Barcellona che potrebbe prelevarlo nell'ambito dell'affare che porterebbe Franck Kessié a Torino.

Possibile lo scambio di mercato fra Franck Kessié e Federico Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe dunque definirsi uno scambio di mercato tra Franck Kessié e Federico Chiesa. Il centrocampista piace alla Juventus per migliorare in fisicità e qualità la mediana, il nazionale italiano sarebbe ideale per il 4-3-3 del Barcellona. La differente valutazione di mercato dei giocatori però significherebbe l'inserimento di una cospicua somma in cash da parte del Barcellona: attualmente Kessié ha una valutazione di mercato intorno ai 20 milioni di euro, Chiesa ha un prezzo di almeno 60 milioni di euro, di conseguenza la società spagnola dovrebbe aggiungere tra i 40 e i 50 milioni di euro per convincere i bianconeri.

Fra l'altro le notizie che arrivano dalla Continassa confermano come Allegri starebbe lavorando ad un Chiesa seconda punta considerando che l'idea di gioco della squadra bianconera anche per la stagione 2023-2024 dovrebbe essere il 3-5-2, non la collocazione ideale per l'ex viola che potrebbe dunque partire.

Si fa un gran parlare anche della possibile partenza anche di Dusan Vlahovic, che piace al Paris Saint Germain e al Real Madrid.

Il serbo partirà per non meno di 85 milioni di euro, sotto gli 80 milioni di euro resterà certamente in bianconero.

Il mercato della Juventus, Lukaku se parte Vlahovic

La Juventus è al lavoro per trovare un sostituto di Dusan Vlahovic nell'eventualità dovesse lasciare la società bianconera. Il preferito rimane Romelu Lukaku valutato circa 40 milioni di euro che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale di quattro anni a 8 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda invece le fasce difensive con la possibile partenza di uno fra Cambiaso e Iling-Junior la società bianconera potrebbe acquistare Carlos Augusto del Monza. Per quanto riguarda il versante opposto, quello destro, si valutano invece Emil Holm dello Spezia, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro, e Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, che potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.