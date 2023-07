Il classe 2001 Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza e della nazionale francese, sarebbe diventato il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo bianconero.

Khephren è il secondo figlio di Lilian Thuram, ex difensore centrale del Parma e della Juventus, nonché ex giocatore della nazionale francese, e fratello minore di Marcus Thuram, recentemente acquistato dall'Inter presso cui si è accasato a parametro zero.

Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero già stati dei contatti tra il Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli e i dirigenti di quella francese: sulle tracce di Thuram ci sarebbe anche il Liverpool.

Thuram potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque pensando all'acquisto di Khephren Thuram, valutato circa 40 milioni di euro dal Nizza, molti, forse troppi per il momento storico bianconero. Il nome di Thuram entra dunque a far parte di una lista più che corposa che contiene già diversi profili: da Koopmeiners a Kessié fino ad arrivare a Samardzic, l'impressione è che i bianconeri inseriranno prima o poi un tassello in un reparto, quello della mediana, che contrariamente alle aspettative pre estate ha visto la riconferma di Rabiot e il solo addio (questo si preventivato) di Paredes, già rimpiazzato dal rientro in rosa di Rovella.

Altro nome che piacerebbe in entrata per il centrocampo è Rodrigo De Paul, con l'argentino che potrebbe fare una nuova esperienza professionale rientrando in Italia dopo due stagioni non esaltanti all'Atletico Madrid.

Sempre possibili le partenze dei big della rosa

La Juventus lavora anche alle cessioni. Sull'argomento è di recente intervenuto il giornalista sportivo Tancredi Palmer secondo il quale Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non sarebbero in buoni rapporti con l'allenatore Massimiliano Allegri.

Sul centravanti serbo ci sarebbero sempre le mire di Chelsea e PSG, per quanto riguarda invece il nazionale italiano le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta del Newcastle.

Il club non si siederà neanche al tavolo delle trattative per cifre inferiori a 60 milioni per Chiesa e a 80 per Vlahovic, offerte che al momento non sono pervenute. Nessuno è incedibile ma il club non svenderà nessun pezzo pregiato. Il ragionamento si allarga anche a Bremer, che la Juventus ha pagato 50 milioni solo 12 mesi fa e che per partire dovrà portare nelle casse almeno 60-70 milioni.