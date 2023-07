La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Con Milinkovic-Savic vicino all'Arabia Saudita, la società bianconera dovrà cercare altri centrocampista per migliorare un settore che ha bisogno anche di giocatori che garantiscono i gol. Si è parlato negli ultimi giorni di Samardzic, giocatore serbo dell'Udinese valutato circa 20 milioni di euro. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbero però anche due centrocampisti che giocano nel campionato spagnolo: parliamo di Frank Kessié del Barcellona e Rodrigo De Paul del Barcellona, che sarebbero considerati partenti dalle rispettive società in caso di offerta.

Si parla anche di una possibile cessione in prestito con diritto di riscatto per i due giocatori.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di uno fra De Paul e Kessié

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando per il centrocampo anche Kessié del Barcellona e De Paul dell'Atletico Madrid. Il primo non è considerato un titolare dal tecnico Xavi ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto, è un giocatore gradito in quanto è bravo non solo in fase difensiva ma ha dimostrato anche bravura negli inserimenti soprattutto nell'esperienza professionale al Milan. Caratteristiche tecniche che ha anche De Paul, l'argentino è un giocatore più tecnico e andrebbe a migliorare anche la qualità del gioco della squadra bianconera.

Valutazione di mercato simile a quelle di Kessié, anche lui potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Un acquisto a centrocampo però dipende dalle cessioni, a tal riguardo la società bianconera starebbe lavorando alle partenza di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Da valutare inoltre il futuro professionale dei giovani Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, per i quali si parla di una possibile cessione alla Salernitana anche per raccogliere più minutaggio.

Se si dovessero definire queste cessioni probabile che arrivi un centrocampista importante, Kessié e De Paul sono due nomi valutati dalla società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzare il settore avanzato. Molto dipenderà dal futuro professionale di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic.

Se dovesse partire la punta la società bianconera potrebbe sostituirlo con uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille. La Juve vorrebbe almeno 80 milioni di euro per il cartellino di Dusan Vlahovic. Fra le società interessate ci sarebbe il Chelsea.