Il Bologna starebbe valutando attentamente il possibile ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A, dopo una stagione complicata con il Toronto FC. L'ex giocatore della Juventus potrebbe dopo una stagione potrebbe ritornare a giocare in Italia, anche se molto dipenderà dalla volontà del centrocampista di accettare eventualmente un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna nella società canadese. Mentre il Bologna sta pensando al rinnovo di Thiago Motta, la società emiliana si sta anche muovendo sul mercato alla ricerca di rinforzi. A tal riguardo sarebbero state avanzate due proposte: una riguarda Miranchuk, mentre l'altra coinvolge proprio il ritorno in Serie A di Bernardeschi.

Un rinforzo nel settore avanzato è necessario per il Bologna soprattutto se dovesse essere ceduto Riccardo Orsolini, che nelle ultime settimane è stato avvicinato alla Lazio.

Il giocatore Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Bologna

La proposta riguardante Federico Bernardeschi, reduce da una stagione molto difficile al Toronto, sarebbe attualmente sul tavolo del Bologna. Quando Bernardeschi e Insigne firmarono per la società che disputa la Major League Soccer lo scorso anno, molte persone furono sorprese dal fatto che due giocatori con ancora molto da dare avessero deciso di attraversare l'oceano per una nuova avventura. Un'esperienza professionale che non è andata come previsto per i due ex nazionali italiani, protagonisti della vittoria dell'Europeo dell'Italia nel 2021.

Al momento, il Toronto non vince da 13 partite, Bernardeschi ha faticato ad adattarsi e forse non si è ancora ambientato completamente. Questi sono i motivi che potrebbero agevolare il trasferimento al Bologna del centrocampista. Tuttavia, l'ingaggio del giocatore rappresenta un problema: attualmente Bernardeschi guadagna un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, una somma troppo elevata per il Bologna.

Tuttavia, il club potrebbe convincerlo offrendogli un ruolo da titolare, a discapito di Riccardo Orsolini, che non è stato portato in ritiro a causa di un infortunio e sembra rientrare tra i giocatori cedibili.

L'esperienza professionale di Bernardeschi nel campionato americano

Dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus nel 2022 il centrocampista Federico Bernardeschi ha sottoscritto un'intesa contrattuale con il Toronto fino al 2026.

In questa stagione ha disputato fino ad adesso 21 match segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Una seconda stagione non ideale per il centrocampista rispetto soprattutto al 2022-2023, quando fu più decisivo fra gol e assist ai compagni. Fino ad adesso con il Toronto ha disputato un totale di 36 match in due stagioni segnando 11 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.