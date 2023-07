Marc Cucurella, terzino spagnolo acquistato dal Chelsea dal Brighton per oltre 70 milioni di euro un anno fa, sembra non rientrare più nei piani della società inglese. Questo si configura come un costoso flop per il Chelsea, che ora sta cercando di trovare una soluzione cercando di cedere il giocatore in prestito per evitare una minusvalenza. Secondo quanto scrive il Daily Mail, oltre al Newcastle e all'Atletico Madrid, anche la Juventus starebbe considerando l'acquisto del terzino classe '98, anche se al momento non è stata ancora avviata una trattativa vera e propria.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Cucurella

La Juventus, alla ricerca di rinforzi per la squadra, potrebbe vedere in Cucurella una potenziale rinforzo per la fascia sinistra. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore come possa fare il terzino ma anche il centrocampista tutta fascia come potrebbe essere lo spagnolo, acquistato dal Chelsea la scorsa stagione per 70 milioni di euro. Un investimento che non ha reso come ci si aspettava, per questo potrebbe lasciare la società inglese in prestito. La Juventus lo valuta ma non è l'unico giocatore che piace alla società bianconera per la fascia sinistra. Dopo il mancato arrivo di Fabiano Parisi, trasferitosi alla Fiorentina, la Juve starebbe valutando l'acquisto di Carlos Augusto [VIDEO], giocatore brasiliano del Monza in scadenza di contratto a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e il suo arrivo potrebbe dipendere dalla cessione di uno fra Filip Kostic e Samuel Iling-Junior. Difficilmente sarà il serbo a lasciare Torino, con il centrocampista inglese che potrebbe trasferirsi in una società di Serie A in prestito per raccogliere più minutaggio.

Si parla di un interesse del Bologna per il giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni il lavoro della Juventus nelle ultime settimane è dedicato soprattutto alle partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, non considerati parte del progetto sportivo bianconero. Per lo svizzero si parla di un possibile trasferimento al West Ham anche se attualmente la società inglese non sarebbe arrivata ad offrire i 20 milioni di euro richieste dalla società bianconera per il cartellino del giocatore.

Il centrocampista brasiliano sarebbe vicino al trasferimento alla Fiorentina in prestito, per quanto riguarda l'americano ci sarebbero diverse società tedesche interessate al giocatore. Potrebbero partire in prestito anche Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, come acquisto per il centrocampo la società bianconera starebbe valutando Franck Kessié del Barcellona.