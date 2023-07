Il nuovo dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli sta ponendo la massima attenzione sul Calciomercato in uscita, troppi i calciatori identificati come esuberi e non più parte integrante della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Se a questo si aggiunge la mancata qualificazione alla Champions League ben si comprende come il club abbia l'esigenza di cedere per alleggerire i conti e consegnare al tecnico livornese un parco giocatori comunque all'altezza.

Ecco che il lavoro di Giuntoli sarebbe al momento finalizzato a completare l'acquisto di Noah Okafor, giocatore di nazionalità svizzera che attualmente milita nel Salisburgo.

La Juve starebbe valutando l'acquisto di Noah Okafor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Noah Okafor, che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro. Lo svizzero è un giocatore duttile tatticamente, in grado di agire in diverse posizioni offensive e di adattarsi anche come attaccante di fascia: nello scorso campionato ha realizzato 7 gol e messo a referto 3 assist in 21 presenze. Il nazionale svizzero avrebbe già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi alla Juventus forte anche di un contratto con il Salisburgo che andrà a scadenza nel 2024.

A confermare le indiscrezioni di mercato su un possibile approdo a Torino di Noah Okafor diversi media di settore dato che quella in corso è l'ultima sessione di mercato in cui il club può monetizzare dalle cessione del centravanti.

Il mercato della Juventus, le altre mosse

L'eventuale arrivo di una punta potrebbe dipendere dalla cessione di Dusan Vlahovic che negli ultimi giorni è stato avvicinato al Chelsea ma anche al Paris Saint Germain. In caso di offerta da almeno 80 milioni di euro la società bianconera sarebbe pronta a lasciarlo partire. In entrata, oltre ad Okafor, il club bianconero monitora sempre come risaputo anche il profilo di Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 40 milioni di euro.

Guardando invece alle cessioni si lavora sempre agli addii di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie: il primo sarebbe vicino al West Ham, per il secondo si parla di un trasferimento in prestito alla Fiorentina. L'americano invece piacerebbe a diverse società tedesche anche se nulla di ufficiale si è ancora mosso.

Da valutare infine anche il futuro professionale di Leonardo Bonucci, considerato fuori dal progetto sportivo e messo dunque fuori rosa dal club. Il centrale difensivo potrebbe trasferirsi alla Lazio.