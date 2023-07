Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato. La società rossonera vuole puntellare la rosa a disposizione del mister Stefano Pioli, così da poter ritornare a competere per lo Scudetto e rimanere ad alti livelli anche nelle competizioni europee come la Champions League. Uno dei reparti che potrebbe subire le maggior modifiche è quello offensivo con il Diavolo a caccia di un attaccante e di un esterno offensivo.

Milan, idee Danjuma e Chukwueze dal Villareal

Se per il ruolo di esterno offensivo l'obiettivo numero uno resta Chukwueze con il Villareal che chiede almeno 35 milioni di euro, il Milan starebbe prendendo in considerazione un altro giocatore del Sottomarino giallo come possibile alternativa ad Olivier Giroud, ovvero Danjuma.

Nell'ultima stagione, l'attaccante olandese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Tottenham di Antonio Conte che ha deciso di non riscattarlo, puntando su altri profili. Il classe 97 ha così voglia di riscatto e potrebbe decidere di cambiare aria per rimettersi in gioco. Il Milan starebbe valutando questo profilo e potrebbe chiedere il prestito del 26enne attaccante, mentre il Villareal vorrebbe monetizzare dalla cessione e chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro.

Danjuma non è il solo profilo seguito dai rossoneri che tengono sotto osservazione anche la candidatura di Taremi, in scadenza con il Porto. L'attaccante Taremi è però nel mirino anche dell'Inter che cerca un nuovo bomber visto il mancato arrivo di Romelu Lukaku.

Sullo sfondo resta anche Alvaro Morata, che però è l'obiettivo numero uno della Roma di Mourinho.

Milan, pressing su Musah: operazione da 20 milioni

Non solo l'attacco. Il Milan vuole rinforzare anche la mediana vista la partenza di Sandro Tonali sponda Newcastle e l'infortunio che terrà fuori per diversi mesi Bennacer. Nonostante l'arrivo di Loftus-Cheek ed ormai la trattativa ad un passo per Reijnders, il club rossonero potrebbe effettuare un altro colpo per regalare maggiori alternative a mister Pioli.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Musah, talentuoso centrocampista statunitense che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia del Valencia. Il club spagnolo non fa sconti e chiede almeno 20-25 milioni di euro per cedere il classe 2002, con il Diavolo che potrebbe rilanciare la prima offerta da circa 18 milioni.

L'alternativa al centrocampista del Valencia risponde al nome di Nico Dominguez che potrebbe lasciare il Bologna. Il club rossoblù valuta almeno 20 milioni il centrocampista argentino, seguito anche dalla Fiorentina come possibile sostituto di Amrabat.