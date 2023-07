Inter, Milan e Juventus studiano le trattative per questa sessione di mercato. Dopo le difficoltà per arrivare a Romelu Lukaku, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Mehdi Taremi del Porto. L'attaccante iraniano sarebbe però anche un obiettivo dei rossoneri, che dovrebbero sostituire Zlatan Ibrahimovic. La società nerazzurra, inoltre, potrebbe pensare a Aaron Wan-Bissaka del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2024. I bianconeri, invece, potrebbero aprire una trattativa con il Tottenham che avrebbe messo nel mirino Gleison Bremer.

Duello tutto milanese per l'attaccante del Porto

L'obiettivo comune di Milan e Inter sarebbe Mehdi Taremi del Porto che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. I nerazzurri cercano in particolare una punta dopo la rottura con Lukaku. L'Inter inoltre starebbe monitorando anche Alvaro Morata, M'Bala Nzola e Folarin Balugon.

I rossoneri, invece, avrebbero pensato a Tarami perché vogliono regalare un rinforzo a mister Stefano Pioli che per ora nel reparto offensivo può contare solo su Divock Origi e Olivier Giroud.

Individuato il rinforzo per la fascia destra dell'Inter

L'Inter, inoltre, potrebbe pensare al colpo Aaron Wan-Bissaka per rinforzare la corsia destra. Dopo la decisione di non riscattare Raoul Bellanova, accasatosi poi al Torino, l'esterno del Manchester United potrebbe diventare una giusta soluzione per i nerazzurri, in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024 e non sarebbe centrale nei piani di Ten Hag.

L'inglese classe '97 potrebbe agire sia da esterno a tutta fascia che nella difesa a quattro come terzino: l'unico problema potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente (circa 6 milioni di euro a stagione). I Red Devils sono in ottimi rapporti con i dirigenti meneghini, infatti, è attualmente ben avviata anche la trattativa per portare Andrè Onana a Manchester.

Il Tottenham sarebbe sulle tracce di Gleison Bremer

La dirigenza della Juventus potrebbe sedersi al tavolino con il Tottenham per la cessione di Gleison Bremer. Il club londinese apprezza molto il difensore centrale brasiliano, che torinesi valuterebbero circa 60 milioni di euro. Una cifra del genere, se dovesse effettivamente essere offerta, potrebbe far vacillare i dirigenti piemontesi che potrebbero così finanziare il nuovo mercato in entrata targato Cristiano Giuntoli.

A tal proposito le idee principali del nuovo ds bianconero sarebbero Emil Holm dello Spezia, Domenico Berardi del Sassuolo e Lazar Samardzic dell'Udinese.