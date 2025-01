Il Crotone è pronto a concludere l'acquisto del portiere Jacopo Sassi in prestito dall'Atalanta e a concludere il Calciomercato in entrata con una ciliegina sulla torta. La società calabrese starebbe pensando di regalare un grande attaccante al tecnico Emilio Longo in modo da competere ai massimi livelli sia per la lotta al primo posto che in caso di qualificazione ai Playoff. I rossoblù avrebbero individuato in Jacopo Murano un profili di esperienza da inserire nella rosa, calciatore già noto al tecnico Emilio Longo e per il quale ci sarebbe anche l'interesse della Triestina.

Crotone, Murano obiettivo per l'attacco

Il nome delle ultime ore per il Crotone è quello dell'attaccante Jacopo Murano, autore di 20 presenze e 3 gol nella prima parte di stagione con la maglia del Potenza. Il calciatore, classe 1990, potrebbe cambiare maglia per rilanciare la sua stagione nel girone di ritorno. A puntare su di lui potrebbe essere il tecnico Emilio Longo che lo ha già avuto in squadra nella sua prima stagione con il Picerno. Si trattava del torneo di Serie C 2023-2024 dove ha totalizzato 36 presenze andando a siglare 20 reti. Al sui profilo si sarebbe interessato anche la Triestina, sempre in Lega Pro.

Murano, offerte da Crotone e Triestina

Crotone e Triestina avrebbero comunque mosso i primi passi andando a presentare una prima offerta all'attaccante.

Il suo arrivo in Calabria non sarebbe condizionato alla partenza di uno tra Guido Gomez e Marco Tumminello, autori rispettivamente di 7 e 14 reti stagionali. Il suo innesto permetterebbe al tecnico Emilio Longo di poter contare su un calciatore esperto, capace di fare la differenza nei momenti cruciali delle gare, un calciatore capace di alternarsi con la coppia titolare di attaccanti rossoblù.

Sassi ad un passo dagli squali

Nelle prossime ore il Crotone andrà chiudere la trattativa con l'Atalanta per l'arrivo, in prestito fino al termine della stagione, del portiere Jacopo Sassi. Il 21enne lascerà il Modena, dove ha giocato in prestito nel girone d'andata, per una maglia da titolare con i calabresi. Con il suo arrivo la società rossoblù potrà cedere il portiere Andrea Sala ad un'altra formazione di Serie C.

Da valutare invece sono le condizioni fisiche del centrocampista brasiliano Vinicius Di Stefano, infortunato da inizio stagione, per il quale si dovrà capire i tempi del ritorno in campo in modo da valutarne un reinserimento nella lista dei calciatori schierabili in campionato. Il Crotone tiene comunque viva la pista che porta al giovane centrocampista Samuel Pugliese, in uscita dalla Turris per il quale ci sarebbe l'interesse di altre tre formazioni di Serie C.