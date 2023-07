Possibile rivoluzione in casa Inter. Infatti, il club nerazzurro potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo con la sola conferma del Toro Lautaro Martinez. Infatti, dopo l'addio di Edin Dzeko e il mancato ritorno di Romelu Lukaku, anche Correa potrebbe lasciare Milano. L'argentino ha tante offerte in Europa e potrebbe decidere di lasciare la compagine nerazzurra per mettersi in gioco in un altro campionato.

Inter, tutte le ipotesi per l'attacco: da Taremi a Nzola

Vista la possibile cessione da parte del Tucu, il club nerazzurro si è subito azionato per sostituire l'argentino e soprattutto completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Sono tanti i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta, che militano sia nel campionato italiano che in Europa. Tra questi spunta quello di Mbala Nzola che nonostante le tredici reti in campionato non ha evitato la retrocessione dello Spezia. Il club ligure chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per il suo bomber, seguito anche dalla Roma per sostituire Tammy Abraham.

Altro nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Medhi Taremi, attaccante che potrebbe lasciare il Porto visto il contratto in scadenza tra una sola stagione. Nonostante questo aspetto che potrebbe portare ad un suo addio, il club portoghese chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro vista la concorrenza di molte squadre tra cui anche il Milan.

Cifre importanti sono quelle che richiede l'Arsenal per Balogun, attaccante che si è messo in luce con la maglia del Reims in Ligue 1. I Gunners chiedono almeno 40 milioni di euro. Infine, sullo sfondo restano le candidature anche di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, seguiti anche da Juventus, Milan e Roma.

Inter, doppio pressing in casa Bayern: interesse per Sommer e Gravenberch

Oltre al reparto offensivo, l'Inter vuole rinforzare anche gli altri reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da renderla sempre più competitiva.

Nonostante l'arrivo di Davide Frattesi, il club nerazzurro vorrebbe acquistare un altro centrocampista e tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Gravenberch che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in questa finestra di mercato.

Arrivato dall'Ajax per circa 30 milioni di euro, il classe 2002 ha trovato poco spazio in Germania e per questo potrebbe lasciare la Germania per cercare di giocare con maggior continuità. L'Inter vorrebbe provare ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito secco.

Più complicata la pista che porta ad Otavio del Porto, valutato 40 milioni di euro.

Gli intrecci di mercato tra Inter e Bayern Monaco continuano, visto l'interesse dei nerazzurri per Sommer che potrebbe sostituire Andrè Onana, ormai ad un passo dal Manchester United. Il club tedesco chiede la cifra di sei milioni di euro per cedere il portiere svizzero.