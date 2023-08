Uno dei giocatori che non rientra nei piani dell'Inter e che con ogni probabilità sarà ceduto in questa sessione di Calciomercato è Stefano Sensi. Il centrocampista si sta mettendo in mostra nel precampionato e anche il 9 agosto è stato decisivo nella vittoria in amichevole degli uomini di Inzaghi sul campo del Salisburgo segnando il gol vittoria del 4-, ma questo non basterà per la conferma. In queste ore l'arrivo di Lazar Samardzic [VIDEO] gli ha chiuso definitivamente gli spazi e adesso si cerca un possibile acquirente: su di lui avrebbe messo gli occhi la Lazio.

I biancocelesti sono alla ricerca di rinforzi in quel reparto, anche per non far rimpiangere Milinkovic-Savic.

Il Milan è stato grande protagonista in questa sessione di mercato e al momento ha realizzato ben otto acquisti. Potrebbe non essere finita visto che i rossoneri potrebbero intervenire al centro dell'attacco e avrebbero messo gli occhi su Romelu Lukaku. Il belga è nel mirino della Juventus, ma al momento c'è uno stallo nell'affare e proprio per questo Moncada e Furlani pensano ad uno sgarbo che avrebbe del clamoroso.

Lazio su Sensi

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo da regalare a Maurizio Sarri. i biancocelesti hanno perso Sergej Milinkovic-Savic e ci sono dubbi anche sulla permanenza di Basic.

Uno dei nomi sondati dal club di Claudio Lotito sarebbe quello di Stefano Sensi, che tanto bene sta facendo nel precampionato con l'Inter, avendo segnato ben tre reti in cinque partite. Questo non basterà per pensare ad una conferma visto che in queste ore è arrivato a Milano anche Lazar Samardzic, che andrà a ricoprire il ruolo di sesto centrocampista della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 incide inevitabilmente sulla quotazione del centrocampista italiano, che non può essere superiore ai 7-8 milioni di euro. Vista l'esigenza dei nerazzurri di intervenire in difesa, non è da escludere uno scambio alla pari con un difensore, in questo caso Patric, che avrebbe una quotazione molto simile a quella di Sensi, tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Milan su Lukaku

Il Milan potrebbe intervenire ancora sul mercato per rinforzare l'attacco. I rossoneri stanno verificando con attenzione la questione relativa a Romelu Lukaku. Il ritorno all'Inter è tramontato definitivamente dopo che si è scoperta la trattativa con la Juventus, ma con i bianconeri l'affare non è ancora decollato, e questo potrebbe favorire proprio l'inserimento milanista. Al momento è stato fatto solo un sondaggio, ma Furlani e Moncada sarebbero pronti ad inserirsi qualora non andasse in porto l'operazione tra Chelsea e Juventus. In quel caso il Milan potrebbe anche provare a prenderlo con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni intorno ai 25 milioni di euro più bonus.