Nelle scorse ore il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto sul proprio account della Juventus e della contestazione che una parte del tifo bianconero sta attuando nei confronti del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Continassa. Dello stesso argomento hanno parlato anche Gianfranco Teotino e Tullio Tinti che hanno ribadito il no della tifoseria al gigante belga, pronosticando una permanenza di Vlahovic alla Juventus.

Palmeri su Lukaku: 'Era mai successo che una tifoseria si schierasse così tanto contro un possibile nuovo acquisto?'

"Era mai successo che una tifoseria si schierasse così tanto contro un possibile nuovo acquisto, intendo proprio così pervicacemente e ripetutamente a trattativa aperta come la tifoseria juventina contro Lukaku?

", questa è la domanda più o meno retorica che si è posto il giornalista sportivo Tancredi Palmeri sul proprio account Twitter per quanto concerne l'eventuale approdo alla Juventus di Romelu Lukaku. Un trasferimento che dal Chelsea porterebbe alla Continassa un calciatore che effettivamente non sembrerebbe andare a genio a una consistente parte del tifo della Juventus.

A conferma di questo, nelle scorse ore alcuni rappresentanti della curva sud bianconera hanno voluto esporre davanti allo Stadium uno striscione che recitava: "Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo", oltre a un post social sul quale sempre lo stesso gruppo ha scritto: "Noi non dimentichiamo quanto accaduto, Lukaku qui non sarai mai il benvenuto!".

Juventus, Teotino: 'I tifosi non stanno accettando Lukaku''

Anche il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato della Juventus e di quello che potrebbe essere lo scambio con il Chelsea che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic.

"Io continuo a domandarmi il perché di questo scambio, è vero che ci sono ragioni economiche ma mi pare che anche durante la festa in famiglia della Juventus ci siano stati cori di non accettazione per Lukaku, da parte della tifoseria c'è la voglia di vedere Vlahovic al meglio ed evidentemente sono convinti anche loro come me che Vlahovic al meglio è meglio di Lukaku al meglio anche se ancora non lo abbiamo visto", sono queste le parole di Teotino a Sky Sport.

Juve, Tinti: 'Non mi stupirei se i bianconeri continuassero con Vlahovic'

Infine anche il procuratore Tullio Tinti ha parlato a Sky Sport della Juventus e dell'eventuale scambio tra Lukaku e Vlahovic dicendo: "Situazione difficile per Lukaku? I contratti si devono rispettare e sono cose che succedono ma non dovrebbero succedere, ci sta che un giocatore non voglia andare in Arabia o che non si trovi bene in un club ma deve rispettare le cose. Non vedo che la situazione sia così scontata perché Vlahovic è giovane e forte. Non mi stupirei che la Juventus continuasse a tenersi il suo centravanti".