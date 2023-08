La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in questo Calciomercato estivo. Come dichiarato dal Ds Cristiano Giuntoli sarà molto importante tenere conto del bilancio societario. Si cercherà di non appesantirlo, ma evidentemente di vendere quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Potrebbero partire anche giocatori importanti come Dusan Vlahovic, la punta in caso di offerta notevole potrebbe lasciare la società bianconera. Le ultime notizie di mercato confermano come il Chelsea sarebbe pronto a valutare l'acquisto di Vlahovic come contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus di Romelu Lukaku.

Considerando però la valutazione di mercato diversa fra i due giocatori (la punta bianconera vale di più come cartellino rispetto al giocatore belga) probabile che gli inglesi dovranno aggiungere anche una parte in soldi da pagare alla società bianconera.

Il giocatore Lukaku potrebbe approdare alla Juventus, Vlahovic al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea e la Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che riguarderebbero Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Il giocatore belga è stimato da Massimiliano Allegri, che lo considera ideale per la sua idea di gioco fra fisicità e profondità che di solito garantisce. Allo stesso tempo il giocatore della nazionale della Serbia nell'anno e mezzo a Torino fra problema di pubalgia e problematiche di adattamento al gioco del tecnico non ha reso come ci aspettava anche in considerazione dell'investimento da circa 75 milioni di euro più bonus fatto dalla Juventus.

Considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori, lo scambio di mercato potrebbe definirsi sulla base di circa 40 milioni di euro da pagare alla società bianconera. Il Chelsea valuta Lukaku circa 40 milioni di euro, la Juventus circa 80 milioni di euro Vlahovic. Si parla già di un'intesa contrattuale fra giocatore belga e società bianconera sulla base di un contratto di quattro stagioni a circa 9 milioni di euro netti all'anno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni. Si parla soprattutto della partenza di Denis Zakaria, il centrocampista svizzero potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 25 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Franck Kessié dal Barcellona. Per quanto riguarda le altre possibili cessioni si valutano le partenze di Andrea Cambiaso, Koni De Winter e Samuel Iling-Junior, giocatori che piacciono nel campionato inglese. Dalle loro cessioni la società bianconera potrebbe ricavare circa 65 milioni di euro.