Secondo le ultime indiscrezioni da Sky Sport, la Juventus e il Chelsea starebbero trattando per un'operazione che vedrebbe il club inglese pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku per arrivare a Dusan Vlahovic.

La Juventus intanto starebbe ancora pensando per il centrocampo a Franck Kessié del Barcellona.

Juventus, si scalda l'asse con il Chelsea: Vlahovic potrebbe andare a Londra in cambio di Lukaku e 30 milioni

La Juventus starebbe trattando con il Chelsea il profilo di Romelu Lukaku ormai da giorni ma le difficoltà economiche del club bianconero avrebbero bloccato le operazioni sul nascere.

Da questa esigenza, sarebbe dunque nata l'ultima idea di mercato che vorrebbe proprio il Chelsea pronto a prelevare direttamente dalla Juventus Dusan Vlahovic.

Questa mossa farebbe potenzialmente contenti tutti, a partire dalla Juventus: i bianconeri con l'arrivo in squadra di Lukaku non solo regalerebbero a Massimiliano Allegri un attaccante ideale per gli schemi del livornese, ma andrebbero a guadagnare circa 30 milioni di euro per la differenza di valore tra il cartellino dei due calciatori.

Anche il Chelsea, che starebbe cercando un giovane bomber, risolverebbe due problematiche in un solo colpo, garantendosi un attaccante di prospettiva come Vlahovic e liberandosi di un giocatore scontento e dall'ingaggio pesante come Lukaku.

Dal canto loro, anche i protagonisti di questo possibile affare ne gioverebbero: Vlahovic, dopo un'annata complicata con la Juventus e un rapporto che non sarebbe mai del tutto decollato con Allegri, raggiungerebbe uno dei top club presenti nel campionato migliore d'Europa, come la Premier League, mentre Lukaku, nonostante le parole dette recentemente a un tifoso dell'Inter, tornerebbe a giocare in Italia, dove ha saputo esprimere al meglio le proprie capacità.

Juve, con la cessione di Vlahovic potrebbero entrare quei soldi utili per l'acquisto di Kessié

La Juventus con l'eventuale uscita di Vlahovic oltre a garantirsi Lukaku potrebbe incassare circa 30 milioni di euro, una cifra che il ds Giuntoli potrebbe poi dirottare nelle casse del Barcellona per il profilo di Franck Kessié. Il mediano ivoriano, sarebbe in uscita dal club blaugrana che dopo essersi garantito Gundogan a parametro zero, lascerebbe andare l'ex Milan.

La Juve avrebbe una base d'accordo di massima con la società spagnola e ora vorrebbe contrattare direttamente con Kessié, che però dopo aver sentito il suono delle sirene dall'Inghilterra e più nello specifico da Tottenham, preferirebbe un'avventura in Premier League rispetto a un ritorno in Italia.