La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera abbia definito gli acquisti del classe 2006 ex Alavas Puch e del classe 2003 ex Valencia Gonzalez. La società bianconera vuole ringiovanire anche la rosa della prima squadra e le ultime notizie di mercato confermano come stia valutando come rinforzo per il settore avanzato Mason Greenwood. Il talento classe 2001 del Manchester United è stato fermo per delle accuse di stupro, poi scagionato dalla giustizia inglese.

Nonostante questo la punta è ancora fuori rosa e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo ritorno in prima squadra. Il giocatore però secondo le ultime notizie di mercato vorrebbe rilanciarsi nella società inglese e avrebbe scartato la possibilità di trasferirsi nel campionato italiano considerando l'interesse non solo di Atalanta e Roma ma anche della Juventus.

Il giocatore Greenwood piacerebbe alla Juventus

La Juventus avrebbe mostrato interesse per il giocatore del Manchester United Mason Greenwood. Tuttavia, la sua stagione passata è stata segnata da un periodo di inattività dovuto a questioni extracampo, essendo stato accusato di violenza sessuale. Il 3 febbraio scorso, tuttavia, Greenwood è stato prosciolto da tutte le accuse.

Nonostante l'assoluzione, il giovane calciatore non ha preso parte a nessuna gara ufficiale dei Red Devils nella scorsa stagione, il che ha spinto il Manchester United a valutare la possibilità di cedere Greenwood durante questa sessione estiva di Calciomercato.

Nonostante i club italiani, come il Milan, l'Inter e la Juventus, si siano mossi per avere Greenwood tra le loro fila, il giocatore sembra intenzionato a continuare la sua esperienza a Manchester.

La sua fedeltà al club inglese è radicata nel fatto che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Manchester United, crescendo come calciatore dai pulcini fino alla prima squadra. Durante il suo percorso, ha accumulato 129 presenze e segnato 35 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora a diversi rinforzi sia per quanto riguarda il centrocampo che il settore avanzato.

Prima degli acquisti però sarà importante alleggerire la rosa. A tal riguardo sarebbe vicina la cessione di Denis Zakaria al West Ham per circa 25 milioni di euro. Una partenza che agevolerebbe l'eventuale arrivo di Franck Kessié, il preferito dalla società bianconera come rinforzo a centrocampo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato le ultime indiscrezioni di mercato confermano la possibilità di uno scambio di mercato fra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic con l'aggiunta di 40 milioni di euro che il Chelsea dovrebbe pagare alla società bianconera.