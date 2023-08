Nelle scorse ore la FIGC ha reso note le dimissioni ufficiali di Roberto Mancini da CT della Nazionale Italiana di calcio. Le motivazioni di questa decisione non sono ancora note.

Ora la Federazione cerca il suo erede e tra i papabili candidati ci sarebbero Luciano Spalletti, Antonio Conte, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.

Italia, Mancini si è ufficialmente dimesso dal ruolo di CT, la FIGC: 'Si conclude una pagina della storia degli azzurri'

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.

Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023" questo il testo del comunicato stampa con cui la FIGC ha reso noto le inaspettate quanto improvvise dimissioni del CT Roberto Mancini dalla guida della Nazionale Italiana di calcio. Una decisione che sorprende sia per le modalità sia per il tempismo, visto che la squadra azzurra è in corsa per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2024 che si terranno in Germania. Secondo alcune indiscrezioni, la scelta di Mancini sarebbe da attribuire a delle frizioni nate all'interno dell'ambiente Italia ma c'è anche chi parla di ricca offerta dall'Arabia per il tecnico ex Inter e Fiorentina.

Nel comunicato della FIGC si legge come nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del sostituto: tra i candidati già si leggono i nomi di Luciano Spalletti ed Antonio Conte.

Italia, è già partito il toto nome per il dopo Mancini: da Conte a Spalletti fino ad arrivare a Cannavaro

In casa Italia il post Mancini è già iniziato ed ora si cercherebbe un nome all'altezza.

Il primo profilo accostato alla Nazionale degli Azzurri per questo scopo sarebbe quello di Luciano Spalletti: il toscano, dopo aver vinto nella scorsa stagione lo scudetto col Napoli, si è voluto concedere un anno sabatico e di conseguenza attualmente si trova senza una panchina da dover gestire. Un altro profilo collegato alla Nazionale Italiana sarebbe quello di Antonio Conte: per il salentino, attualmente svincolato dal contratto col Tottenham, si tratterebbe però di un ritorno in quanto già nel 2016 guidò gli Azzurri nella spedizione francese che terminò ai calci di rigore contro la Germania.

Tra i profili accostati all'Italia inoltre si leggono i nomi di Gennaro Gattuso, attualmente senza squadra, di Fabio Cannavaro, recentemente esonerato dal Benevento e di Daniele De Rossi, anch'esso esonerato dalla Spal nello scorso febbraio.