In queste ultime settimane di mercato la Juventus potrebbe cercare di cogliere eventuali opportunità per rinforzare la squadra. Come riportato da Alfredo Pedullà, tra i giocatori seguiti dai bianconeri ci sarebbe Domenico Berardi. Questi nella rosa juventina potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Federico Chiesa.

La valutazione del Sassuolo sarebbe piuttosto alta, ma gli emiliani sarebbero anche disposti ad inserire una contropartita tecnica in un'eventuale trattativa. La base economica da versare cash per il cartellino di Berardi sarebbe di 20 milioni.

La Juventus potrebbe provare ad aggiungervi il cartellino di Matias Soulè, il cui valore si aggira intorno ai 15 milioni.

Ad ogni modo, la pista Berardi per la Juventus si potrebbe sbloccare nelle battute conclusive del Calciomercato.

Berardi in bilico al Sassuolo

Il futuro di Domenico Berardi sembra essere in bilico, con il giocatore che non sarebbe certo di restare al Sassuolo. Anche il club neroverde, in caso di un'offerta soddisfacente, potrebbe dare il via libera alla cessione dell'attaccante classe '94 che avrebbe ambizioni più grandi.

Nelle prossime settimane Berardi potrebbe ricevere delle chiamate importanti per trasferirsi in una squadra dalle grandi ambizioni che gli consentirebbe di fare un salto in avanti nella sua carriera.

Sembra che il Napoli abbia fatto qualche sondaggio per il centravanti calabrese, ma nulla più. Per l'attaccante del Sassuolo si sarebbe fatta avanti anche la Lazio ma non si sarebbe trovata l'intesa economica. Adesso per Berardi si torna a parlare dell'ipotesi Juventus.

Per molto tempo Berardi è stato un profilo in orbita bianconera ma non è stata mai trovata la quadra con il Sassuolo per il suo acquisto.

Adesso però, la Juventus, dopo aver piazzato alcune cessioni potrebbe tornare alla carica per Berardi.

Chiesa di nuovo al centro del progetto

La Juventus avrebbe deciso di rimettere Federico Chiesa al centro del suo progetto. Il numero 7 juventino si è presentato in ritiro carico e voglioso di lasciarsi alle spalle una stagione complicata.

Infatti nella stagione 2022-2023 Chiesa ha dovuto convivere con i problemi tipici di chi è reduce dalla rottura del crociato. Adesso, però, l'esterno offensivo juventino sembra essere tornato in forma e, non a caso, in questo pre-campionato ha sempre guidato l'attacco della squadra di Allegri.

La Juventus avrebbe quindi deciso di confermare Chiesa e di non considerare eventuali offerte in arrivo per lui. Anche il calciatore, dal canto suo, non avrebbe preso in considerazione alcune proposte perché la sua volontà sarebbe quella di proseguire la sua avventura a Torino. Inoltre, a fine mercato le parti potrebbero parlare anche del rinnovo di contratto.